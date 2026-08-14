Ciało w Wiśle 13.08.2026

Tragicznie zakończyły się poszukiwania 45-letniej kobiety na terenie warszawskiego Wawra. Jak donosi portal Miejski Reporter, w czwartek 13 sierpnia w godzinach popołudniowych służby dostały komunikat o zaginięciu 45-letniej kobiety. Złożył je brat zaginionej.

W toku pierwszych czynności udało się odnaleźć samochód 45-latki, który znajdował się na Wawrze - konkretnie w rejonie Plaży Romantycznej oraz pobliskiego pola golfowego. Na miejsce przywieziono specjalnego policyjnego psa tropiącego, który podjął trop kobiety i doprowadził policjantów nad pobliski brzeg Wisły.

W kolejnym etapie służby przeszukiwały nurt Wisły przy udziale strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG 1.

Niestety wkrótce dokonano tragicznego odkrycia - po około godzinie poszukiwań strażacy zauważyli dryfujące w wodzie ciało kobiety. Znajdowało się ono około 700 metrów od Plaży Romantycznej.

Teraz policjanci będą ustalać dokładne okoliczności śmierci 45-latki. Sprawa prowadzona będzie pod nadzorem prokuratora.

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116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całodobowo

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, także dla rodziców i nauczycieli w sprawie problemów dzieci, czynny całodobowo

116 123- telefon zaufania dla osób dorosłych, czynny całodobowo

800 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” , czynny całodobowo

22 594 91 00 - antydepresyjny telefon zaufania Forum Przeciw Depresji, czynny od środy do czwartku w godzinach od 17 do 19

800 120 289 - infolinia dla osób uzależnionych i ich rodzin, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17

600 100 260 - telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, czynny całodobowo

dostępny jest również czat online czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu - https://brpd.gov.pl/

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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