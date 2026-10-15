Szokujący napad pod palmą w centrum Warszawy. Sprawca obserwował wcześniej ofiarę w restauracji

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-15 11:03

Zuchwały napad rabunkowy pod palmą w centrum stolicy. 37-letni Francuz, po wcześniejszej obserwacji ofiary w restauracji, zerwał jej z szyi łańcuszek wart 30 tysięcy złotych i uciekł. Sprawca został zatrzymany przez policję, która podejrzewała, że planował kolejne przestępstwo. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej.

Zuchwały napad rabunkowy Francuza w centrum Warszawy

Szokujące zachowanie 37-letniego Francuza w centrum polskiej stolicy. W rejonie ronda gen. Charles’a de Gaulle’a znanego z charakterystycznej palmy sprawca podbiegł do innego mężczyzny, zerwał mu łańcuszek z szyi i zbiegł z miejsca zdarzenia.

Tożsamość napastnika po kilku dniach śledztwa ustalili policjanci ze śródmiejskiej komendy przy ulicy Wilczej - jak wynika z ich ustaleń obcokrajowiec już wcześniej obserwował swoją ofiarę w jednej z restauracji na Nowym Świecie. Po wyjściu z lokalu zaczaił się na niego, podbiegł do mężczyzny i okradł go.  

Łupem padł łańcuszek wart bagatela 30 000 złotych.

Francuz w rękach policji. Szykował się do kolejnego skoku? 

Co więcej, policjanci ustalili, że mężczyzna może planować kolejny, podobny napad w tej samej okolicy. Udało im się zatrzymać Francuza, gdy ten przyjechał swoim osobowym BMW na ulicę Smolną, gdzie zaparkował pojazd. 

Policjanci przewieźli zatrzymanego do komendy przy ulicy Wilczej, gdzie następnego dnia usłyszał zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej. Decyzją prokuratury mężczyzna został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Szokujący napad na jubilera w centrum handlowym w Warszawie:

Szokujący napad na jubilera w centrum handlowym w Warszawie
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Napad w Warszawie
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