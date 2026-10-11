21-latka usłyszała pięć zarzutów po ataku nożem w warszawskiej szkole. Jest decyzja sądu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-10-11 18:10

21-letnia uczennica, która w sobotę zaatakowała nożem trzy osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie, usłyszała pięć zarzutów. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala z ranami ciętymi przedramienia.

Pięć zarzutów dla 21-latki i areszt

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę w jednej ze szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej na warszawskiej Pradze. Jak wcześniej informował rzecznik Komendy Stołecznej Policji kom. Jacek Wiśniewski, 21-letnia kobieta, będąca uczennicą placówki, zaatakowała nożem trzy osoby.

W niedzielę po południu Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII poinformowała za pośrednictwem platformy X o przedstawieniu zatrzymanej pięciu zarzutów.

„Odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne” – przekazała policja.

Jak dodano, decyzją sądu kobieta została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące.

Jedna osoba trafiła do szpitala

Najpoważniej poszkodowana została 17-letnia dziewczyna, która doznała ran ciętych przedramienia. Nastolatka trafiła do szpitala.

W wyniku ataku obrażenia odniosły również dwie inne kobiety w wieku 17 i 24 lat. Ich obrażenia nie wymagały hospitalizacji.

Jak ustalono, poszkodowane nie były uczennicami szkoły. Przyjechały do placówki jedynie po to, by złożyć dokumenty.

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Policja: brak związku z innymi atakami

Podczas sobotniego briefingu przed szkołą kom. Jacek Wiśniewski zaznaczył, że na obecnym etapie śledztwa służby nie mają podstaw, by łączyć warszawski atak z innymi niedawnymi przypadkami przemocy w szkołach.

– Informacje, którymi dysponują obecnie służby, nie pozwalają potwierdzić, że atak ten może mieć związek ze zdarzeniami, do których w ostatnich dniach dochodziło na terenie innych szkół – podkreślił rzecznik policji.

Seria niepokojących zdarzeń w szkołach

Ostatnie dni przyniosły kilka groźnych incydentów w placówkach oświatowych na Mazowszu. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował trzy osoby. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 37-letnia pracownica szkoły.

Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym uczniów i nauczycieli. Miał przy sobie także plecak z domowej roboty materiałem wybuchowym.

Policja udaremniła również prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który miał grozić, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

Tusk zwołał specjalną odprawę

W związku z falą niebezpiecznych zdarzeń w szkołach w niedzielę rano premier Donald Tusk zwołał specjalną odprawę z udziałem przedstawicieli rządu i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Szef rządu zapewnił, że służby podejmują działania, które mają zapobiec kolejnym podobnym incydentom. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że służby monitorujące internet od czwartku pracują w trybie alarmowym i przekazują policji informacje o niepokojących treściach.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podkreślił natomiast, że obecnie nie ma dowodów na jakiekolwiek związki pomiędzy ostatnimi przypadkami agresji w szkołach. Jak przekazał, w ciągu trzech dni przeprowadzono blisko 65 tysięcy kontroli w placówkach oświatowych, a do działań skierowano około 40 tysięcy policjantów. Zatrzymano także 117 osób, głównie w wieku od 13 do 19 lat.

Atak nożowniczki na ul.Mińskiej w Warszawie
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