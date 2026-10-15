Wstrząsające odkrycie. Na posesji znaleziono dwa ciała! Dramat w Zbiersku Kolonii

Agnieszka Przystaś
Konsultacja: Agnieszka Przystaś
2026-10-15 11:56

W powiecie kaliskim doszło do wstrząsającego odkrycia. Na terenie jednej z prywatnych posesji w miejscowości Zbiersk Kolonia natrafiono na zwłoki dwojga ludzi – kobiety oraz mężczyzny. Trwa intensywne śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności ich śmierci. Na miejscu pracują służby.

Biało-czerwona taśma policyjna na tle radiowozu. O tragedii w Zbiersku Kolonii przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Do dramatu doszło w niewielkiej miejscowości Zbiersk Kolonia na terenie powiatu kaliskiego. Na jednej z prywatnych posesji znaleziono dwa ciała - kobiety oraz mężczyzny.

Na miejscu pojawiły się odpowiednie służby, które zabezpieczyły badany teren. Jak przekazała Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji, zawiadomienie wpłynęło od zaniepokojonego świadka. Mundurowi pracują na miejscu zdarzenia, ponieważ dokładne przyczyny tragicznej śmierci obu ofiar są na ten moment nieznane.

Świadek powiadomił, że od kilku dni nie widział tej kobiety. Na miejscu pierwsze było pogotowie. Stwierdziło, że są zwłoki dwóch osób. Na miejscu w tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść do środka dopiero po odłowieniu tych psów przez osobę, która przyjechała - powiedziała w rozmowie z Radiem ESKA.

Na miejscu pracują służby.

Na obecną chwilę na miejscu jest lekarz, wypisuje karty zgonu. Ciała zostaną zabezpieczone do sekcji. O zdarzeniu został powiadomiony prokurator. Dopiero po sekcji będziemy mogli ewentualnie podać przyczynę zgonu tych osób - sprecyzowała policjantka.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI