Wstrząsające odkrycie. Na posesji znaleziono dwa ciała! Dramat w Zbiersku Kolonii

Do dramatu doszło w niewielkiej miejscowości Zbiersk Kolonia na terenie powiatu kaliskiego. Na jednej z prywatnych posesji znaleziono dwa ciała - kobiety oraz mężczyzny.

Na miejscu pojawiły się odpowiednie służby, które zabezpieczyły badany teren. Jak przekazała Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa kaliskiej policji, zawiadomienie wpłynęło od zaniepokojonego świadka. Mundurowi pracują na miejscu zdarzenia, ponieważ dokładne przyczyny tragicznej śmierci obu ofiar są na ten moment nieznane.

Świadek powiadomił, że od kilku dni nie widział tej kobiety. Na miejscu pierwsze było pogotowie. Stwierdziło, że są zwłoki dwóch osób. Na miejscu w tym domu były również psy. Policjanci mogli wejść do środka dopiero po odłowieniu tych psów przez osobę, która przyjechała - powiedziała w rozmowie z Radiem ESKA.

Na miejscu pracują służby.