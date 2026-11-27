Funkcjonariusze policji zatrzymali 48-letniego mieszkańca Odolanowa, który od długiego czasu psychicznie i fizycznie znęcał się nad swoją matką, bił ją oraz groził jej maczugą. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

48-latek, będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury, podczas których ubliżał kobiecie, poniżał ją, krytykował, popychał i szarpał. Miał również kierować wobec niej groźby, w tym grozić spaleniem domu. Do zastraszania miał wykorzystywać także niebezpieczny przedmiot – drewnianą maczugę. To jednak nie jedyne zarzuty wobec zatrzymanego. Mężczyzna miał również grozić innemu mieszkańcowi miejscowości. Jak ustalono, był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, co wskazuje na powrót do przestępczego zachowania – mówi Radiu Eska Ewa Golińska-Jurasz, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Zatrzymany 48-latek usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu na trzy miesiące. Policja po raz kolejny stanowczo podkreśla, że nie ma zgody na przemoc.

Przemoc domowa to nie prywatna sprawa rodziny. Każda osoba doświadczająca przemocy ma prawo do pomocy i ochrony. Nie bądźmy obojętni na krzywdę innych. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy lub podejrzewamy, że ktoś jej doświadcza, reagujmy i informujmy odpowiednie służby. W sytuacji zagrożenia należy dzwonić pod numer alarmowy 112 - dodaje rzeczniczka.

Za przestępstwo znęcania się nad rodziną kodeks przewiduje karę do 5 lat więzienia, natomiast w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem wymiar kary wzrasta do 10 lat.