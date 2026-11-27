Dramat rozegrał się w nocy, 25 listopada, na drodze między miejscowościami Jasień i Piotrkowice pod Czempiniem w Wielkopolsce. Trzech młodych mężczyzn spłonęło w aucie po tym, jak BMW, którym jechali, wypadło z drogi i uderzyło w drzewo.

Na wyciągnięcie kogokolwiek z płonącej pułapki nie było szans. Kierowca i pasażerowie zginęli w płomieniach. Dwóch z nich miało 18 lat, jeden 20. Młodzi ludzie z okolic Gostynia szybko zaczęli sobie udostępniać nagranie, które pojawiło się w sieci, a które miał opublikować na jednej z aplikacji społecznościowych jeden z mężczyzn, który zginął.

Wideo z wnętrza auta jest porażające! Widać na nim nocną jazdę, która odbywała się z prędkością między 150 a 200 kilometrów na godzinę. Słychać też głośną muzykę i głos jednego z mężczyzn.

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- Ustalamy, czy to nagranie faktycznie powstało w BMW z wypadku - mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.

Policjanci muszą też odnaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy był nakręcony i wrzucony do internetu filmik. Wiadomo, że BMW z 2013 roku zostało zarejestrowane miesiąc temu na mamę jednego z 18-latków. To on był głównym użytkownikiem samochodu. W przeddzień tragedii kierowca jeździł w samochodzie po okolicy. Najpierw z trzema kolegami, potem już tylko z dwoma. Cztery godziny później doszło do dramatu.

Policja i prokuratura szukają teraz odpowiedzi na pytanie, dlaczego doszło do wypadku i kto ponosi za niego odpowiedzialność.

- Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości nie tylko do obowiązujących ograniczeń, ale przede wszystkim do aktualnych warunków na drodze - dodaje na koniec Lemański.

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