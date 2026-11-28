Koszmarny pożar domu w Trzciance. Dziadkowie zginęli razem z wnuczkiem

Wielkopolska miejscowość Trzcianka tonie we łzach po niewyobrażalnej tragedii, która rozegrała się w jednym z tutejszych domów jednorodzinnych. W wyniku pożaru zginęły trzy osoby. Ofiary to starsze małżeństwo oraz ich 12-letni wnuczek Mikołaj, który spędzał czas pod opieką dziadków.

Pożar domu w Trzciance wybuchł nagle, a ogień niezwykle szybko rozprzestrzenił się po budynku, odcinając domownikom drogi ewakuacji. W krytycznym momencie 59-letnia Małgorzata F. zachowała zimną krew i chwyciła za telefon, aby wezwać pomoc. Przerażonym, drżącym głosem zdołała połączyć się z operatorem numeru alarmowego 112 i zgłosić śmiertelne niebezpieczeństwo. Niestety, połączenie zostało nagle przerwane. Chwilę później kobieta zniknęła w szalejących płomieniach.

Poruszające pożegnanie. „Trzy serca, jeden niewyobrażalny ból”

Tragedia dotknęła ludzi powszechnie znanych i szanowanych w okolicy. Dziadkowie oraz mały Mikołaj byli integralną częścią życia mieszkańców Trzcianki. W dniu ostatniego pożegnania miasteczko jednoczy się z bliskimi ofiar w bólu i smutku.

- Dziś Trzcianka pogrąża się w smutku, żegnając troje swoich mieszkańców – dziadków i ich ukochanego wnuczka, którzy tragicznie zginęli w pożarze. Wszyscy ich znaliśmy… Byli częścią naszej lokalnej społeczności, naszego codziennego życia. Ta tragedia poruszyła serca nas wszystkich. Trudno znaleźć słowa, które mogłyby ukoić ból i wyrazić ogrom tej straty. Z głębi serca łączymy się w żalu i smutku z Rodziną, Bliskimi oraz wszystkimi, których dotknęła ta tragedia. Trzy serca, trzy istnienia, jeden niewyobrażalny ból… 🖤 Niech spoczywają w pokoju - czytamy w jednym z wpisów pożegnalnych.

Tragiczny pożar w Trzciance

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