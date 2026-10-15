Strefa biżuterii. Jesień pełna blasku

KOLEKCJE JESIENNE

Mocha Mood - jesień w odcieniach brązu Ciepłe, głębokie brązy to jeden z najważniejszych akcentów jesiennej odsłony BIJOU BRIGITTE. Kolekcja Mocha Mood, dostępna od 26 października do 15 listopada 2026 roku, czerpie inspirację z naturalnej palety barw sezonu, proponując dodatki, które doskonale wpisują się w jesienny klimat.

Długie łańcuszki z zawieszkami i bransoletki w różnych odcieniach brązu zachęcają do eksperymentowania z formą i tworzenia wielowarstwowych kompozycji. Zestawianie kilku elementów pozwala uzyskać swobodny, a jednocześnie dopracowany efekt. Kolekcję uzupełniają akcesoria do włosów - spinki, gumki i opaski - oraz dodatki, takie jak brązowa torebka, czapka ze sztucznego futra czy miękki szal. To propozycje, które dodadzą charakteru stylizacjom na co dzień, podczas jesiennych spacerów, spotkań i wieczornych wyjść

Autor: BIJOU BRIGITTE/ Materiały prasowe

Autor: BIJOU BRIGITTE/ Materiały prasowe

Berry Obsession - moc jagodowych akcentów

Druga jesienna propozycja BIJOU BRIGITTE to Berry Obsession, kolekcja inspirowana intensywnymi odcieniami dojrzałych jagód. Bordo i głęboki fiolet spotykają się tu ze srebrnymi detalami, tworząc połączenie wyrazistości i niewymuszonej elegancji. Pierścionki i bransoletki można dowolnie łączyć, dopasowując biżuterię do nastroju i charakteru stylizacji. Różnorodne formy pozwalają tworzyć zarówno subtelne zestawy, jak i bardziej wyraziste kompozycje. Jagodowe odcienie świetnie odnajdują się w jesiennej garderobie, szczególnie w towarzystwie dodatków w podobnej tonacji – na przykład bordowych rękawiczek. To propozycja dla osób, które lubią ożywiać klasyczne stylizacje kolorem i podkreślać swój indywidualny styl detalami.

Pure Lines - przytulność w zimowym wydaniu

Craving for coziness! Zimowe spacery w bajkowej, śnieżnej scenerii to jedna z tych małych przyjemności, na które czekamy wraz z nadejściem chłodniejszych dni. Kolekcja Pure Lines stawia na miękkie faktury, ciepłe dodatki i stonowaną paletę beżów, które doskonale wpisują się w zimowy klimat.

Opaski i puszyste czapki imitujące futro łączą przytulny charakter z modnym wyglądem, a dopasowany kolorystycznie szal pozwala stworzyć spójny zestaw na chłodne dni. Kolekcja ma również wyjątkowo uroczy akcent dla miłośniczek czworonogów - sweterek dla psa ozdobiony motywem sarenki. W komplecie można dobrać czapkę i szal dla właścicielki, tworząc stylowy duet idealny na wspólne zimowe spacery.

Pure Lines pokazuje, że zimowe dodatki mogą być nie tylko praktyczne, ale również pełne uroku. To propozycja dla tych, które cenią przytulne materiały, ponadczasowe kolory i drobne detale sprawiające, że codzienne chwile stają się jeszcze przyjemniejsze.

Autor: BIJOU BRIGITTE/ Materiały prasowe