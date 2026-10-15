Magiczne -23 proc.: Jesienne szaleństwo zakupów w Sephora właśnie się rozpoczęło!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-15 13:46

Kiedy jesienna aura za oknem nie rozpieszcza, a krótkie dni skłaniają do spędzania wieczorów w domowym zaciszu, nic tak nie poprawia humoru jak chwila tylko dla siebie. Pachnący olejek, głęboko nawilżająca maska, a może ten wymarzony, kultowy flakon perfum, który od miesięcy czeka w koszyku? Mamy doskonałą wiadomość dla wszystkich miłośników piękna: właśnie ruszyło wielkie święto zakupów w Sephora!

Wejście do perfumerii Sephora w galerii handlowej. O promocji na jesienne zakupy przeczytasz na SE.
Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Wielkie promocje w Sephorze dla wszystkich miłośników pielęgnacji i makijażu. Jesień to początek wielkiego sezonu wyprzedażowe. Nieśmiało zaczynamy myśleć o Black Friday, a także o pierwszych świątecznych zakupach.

Październik to także idealny moment na zmianę pielęgnacyjnej rutyny. Po letnim słońcu nasza skóra potrzebuje intensywnej regeneracji, odżywienia i otulenia. W tym sezonie stawiamy na bogate kremy ceramidowe, sera z witaminą C przywracające blask oraz sensoryczne peelingi do ciała, które zamienią Twoją łazienkę w luksusowy salon odnowy biologicznej. Dzięki wyjątkowej promocji w Sephora możesz skompletować swój wymarzony zestaw do domowego SPA o niemal jedną czwartą taniej. Pozwól sobie na wieczorny rytuał, który ukoi nie tylko Twoją skórę, ale i zmysły.

Podkreśl swoje piękno: trendy, które pokochasz

Jesień w makijażu wcale nie musi być nudna! Ciepłe brązy, głębokie odcienie burgundu na ustach, świetliste wykończenie skóry i perfekcyjnie wyczesane brwi to absolutne hity tego sezonu. Jeśli marzy Ci się nowa paleta cieni w tonacji czekolady i złota, trwały podkład, który przetrwa kapryśną pogodę, lub kultowy błyszczyk powiększający usta -– teraz jest najlepszy moment na zakupy. Zniżka obejmuje wszystkie kategorie, więc możesz swobodnie miksować produkty do pielęgnacji, makijażu oraz zapachy!

Jak skorzystać z promocji? To proste!

Szaleństwo zakupów trwa tylko przez kilka dni, dlatego warto działać szybko, zanim Twoje ulubione produkty znikną z wirtualnych półek. Oto najważniejsze szczegóły, które musisz znać:

  • Rabat: -23% na wszystkie kategorie produktowe przy zakupach za minimum 149 zł.
  • Twój kod rabatowy: ZS23
  • Czas trwania: Od 15.10.2026 r. do 21.10.2026 r.
  • Gdzie kupować: Wygodnie na sephora.pl lub w dedykowanej aplikacji mobilnej Sephora.

Warto pamiętać: Promocja nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi, nie dotyczy zakupu kart upominkowych oraz usług, a niektóre marki mogą być wyłączone z akcji.

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