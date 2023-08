Rzęsy idealnie podkręcone i wydłużone. Rozdzielone włoski nadadzą twojemu spojrzeniu zmysłowości. Hit w makijażu na jesień

Piękne i zmysłowe spojrzenie to marzenie wielu kobiet, a tusz do rzęs to absolutny niezbędnik w kosmetyczce. Czy widziałaś, że pierwsze próby stworzenie tuszu do rzęs odjął Eugene Rimmel w 1860 roku. Jego produkt był niczym innym jak sproszkowanym węglem z rozcieńczoną wodą. Preparat był aplikowany na rzęsy przy pomocy specjalnie szczoteczki. Dzisiejsze tusze do rzęs są o wiele bezpieczniejsze i wygodniejsze.

Znana marka makijażowa Benefit Cosmetics zaprezentowała właśnie swoją wyjątkową nowość. Tusz do rzęs Fun Fest zapewni Ci spektakularny efekt wachlarzu rzęs. Specjalnie zaprojektowana szczoteczka i formuła idealnie rozdzielająca rzęsy pomagają uzyskać efekt wachlarza rzęs, który trwa do 24 godzin! Co potrafi?

zwiększa objętość

zwielokrotnia

wydłuża

ELASTYCZNA SZCZOTECZKA FULL FLEX

Wygięcie 40 stopni unosi rzęsy od nasady aż po same końce, przez całą linię rzęs. Elastyczne włókna idealnie podkreślają i rozdzielają.

FORMUŁA STWORZONA, ABY ROZPIESZCZAĆ TWOJE RZĘSY!

24-godzinny efekt wachlarza rzęs!nie rozciera sięodporna na wilgoć i pot, wodoodpornalekka formuła i efekt, który można budować!nie osypuje się

i Autor: materiały prasowe Benefit Cosmetics

