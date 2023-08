Jak pachnie szczeście?

Zwierzęco skuteczny trik na lwią zmarszczkę. Genialny produkt, który rozprawi się z bruzdami i znacząco ujędrni skórę. Rób to codziennie

Czy wiedziałaś, że kiedy jesteś szczęśliwa, twoje ciało pachnie inaczej niż wtedy, kiedy się boisz? Co więcej, te sygnały chemiczne (chemo sygnały) – chociaż są niewyczuwalne nosem, mają ogromną moc wpływania na innych. Jeśli się boisz, ludzie wokół ciebie mogą nieświadomie poczuć się zagrożeni, ale jeśli jesteś szczęśliwa, osoby wokół ciebie odczuwają zadowolenie i odprężenie. To udowodnione naukowo! U ssaków zmysł węchu jest powiązany z częścią mózgu związaną z emocjami i tworzeniem wspomnień. Używamy go też częściej, niż nam się wydaje, zazwyczaj nieświadomie i automatycznie. Pozostałe zmysły: smak, słuch, wzrok i dotyk – są przetwarzane przez inne obszary mózgu, zanim zostaną połączone z układem limbicznym.

#ZnajdźSwojeSzczęście

Kolekcja zapachów EISENBERG Paris Happiness została stworzona z miłością i myślą o tym, aby pozytywne uczucia rozprzestrzeniały się i zarażały optymizmem. Tych, którzy je noszą i tych, którzy znajdą się w pobliżu. Te niezwykłe kompozycje są dedykowane zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Są pobudzające, odświeżające i ponadczasowe, dodatkowo swobodnie dopasujesz je do każdej okazji czy pory roku.

HAPPINESS HAPPY to kwiatowo-pudrowa kompozycja z łagodną frezją, pudrową mimozą i heliotropem, energetyczną bergamotką oraz ciepłym piżmem i szlachetnym drzewem sandałowym. Odrobina delikatnej zielonej słodyczy, szczypta zwiewnej świeżości - najlepsze pocieszenie każdego dnia.

HAPPINESS YOUNG jest drzewno-bursztynowy z kremowym drzewem sandałowym, kardamonem, imbirem i świeżymi akordami bergamotki i cytryny. Ten wielowymiarowy zapach zaskakuje subtelnym ciepłem i żywiołowością.

HAPPINESS BEAUTIFUL jest mieszanką drzewno-pudrową z różowym pieprzem, soczystą figą oraz drzewem sandałowym i bursztynem.

Zapachy z tej kolekcji można nosić samodzielnie albo mieszać je ze sobą, tworząc własne, niepowtarzalne kompozycje. Ich składy zostały przemyślane tak, aby każda możliwa wariacja łączenia tych zapachów dawała piękny i radosny efekt.

