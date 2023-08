Idealne perfumy na jesień 2023. Zapach skąpanego w deszczu Londynu ukoi Twoje zmysły. Legendarne perfumy za mniej niż 80 zł

Jak czytać etykiety kosmetyków? Eksperta wyjaśnia, na co zwracać uwagę wybierając krem z filtrem. Fundamentalna wiedza

Zwierzęco skuteczny trik na lwią zmarszczkę. Genialny produkt, który rozprawi się z bruzdami i znacząco ujędrni skórę. Rób to codziennie

GUESS nawiązuje współpracę z luksusowymi klubami plażowymi w Hiszpanii, Turcji i we Włoszech

Modne i tanie perfumy na jesień 2023. Ten zapach Cię zniewoli

Perfumy powinny podkreślać nasz charakter i poprawiać nastój. Kiedy za oknami zacznie dominować szaruga, a dni stawać się będą coraz krótsze warto postawiać na zapachy, które nas otulą i sprawią, że poczujemy się pięknie. Niech będą to romantyczne, nieco kwiatowe nuty zapachowe. Pozwól oczarować swoje zmysły i sprawdź, jakie perfumy pasować będą jesienią. W perfumeriach Notino znajdziesz propozycje od legendarnej marki za mniej niż 80 zł. To zapach, który zdecydowanie warto mieć w swojej kolekcji.

Zobacz także: Najgorsze kolory paznokci dla Polek na jesień. Stylistka paznokci wskazała manicure, z którego powinnaś zrezygnować. Są kiczowate i odejmują klasy

Perfumy na jesień 2023 z Notino. Kompozycja pełna kwiatów za mniej niż 80 zł

W perfumeriach Notino znajdziesz jeden z najbardziej kultowych zapachów. Mowa o Burberry London for Women. To uniwersalna woda perfumowana dla kobiet, które lubią otaczać się niebanalnymi zapachami. - Poczuj wyjątkową atmosferę Londynu w jego najbardziej zmysłowej postaci. Damska woda perfumowana Burberry London stanowi kwintesencję atmosfery brytyjskiej metropolii, która w niepowtarzalny sposób łączy tradycję z dynamicznym, kreatywnym duchem. W górnych nutach romantyczny zapach róży i wiciokrzewu łączy się z soczystą klementynką. Po krótkiej chwili dołączają akordy kuszącego jaśminu, gardenii tahitańskiej, łagodnych piwonii, których świeżość podkreślają słodkawe mandarynki. Bazą wody perfumowanej Burberry London z 2006 roku jest rozgrzewająca mieszanina paczuli, piżma i drzewa sandałowego, dzięki której zapach jest bardzo kobiecy i uwodzicielski - możemy przeczytać w opisie zapachy na stronie Notino. Burberry London for Women. kupisz obecnie za 76,80 zł za 30 ml.

i Autor: Materiały prasowe Perfumy z Notino

Sonda Jakie perfumy lubisz? Kwiatowe Drzewne Orientalne Cytrusowe