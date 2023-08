Najgorsze kolory paznokci dla Polek na jesień. Stylistka paznokci wskazała manicure, z którego powinnaś zrezygnować. Są kiczowate i odejmują klasy

Najgorsze kolory paznokci dla Polek. Ekspertka stawia sprawę jasno

Dłonie są wizytówką człowieka. Warto zadbać, by były one zawsze odpowiednio wypielęgnowane oraz zadbane. Paznokcie powinny być równe, niepoobgryzane oraz czyste. Również kolor lakieru do paznokci ma znaczenie. Klasyka zawsze będzie dobrym rozwiązaniem, a czerwony lub delikatne pastelowy manicure sprawdzi się u każdego. Coraz częściej kobiety stawiają także na inne kolory lakierów do paznokci. Na rynku dostępne są praktycznie wszystkie odcienie, a to co nas ogranicza to jedynie nasze wyobraźnia. Jedna ze stylistek paznokci podkreśliła jednak, że nie wszystkie kolory prezentują się dobrze na dłoniach. Wizażystka w rozmowie z liveabout.com. wymieniła kolory lakierów do paznokci, które jej zdaniem nie są dobre. Podstawowym błędem, na którym zwróciła ona uwagę jest to, że kobiety nie dobierają koloru lakieru do paznokci względem swojej cery. Zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym warto unikać manicure, które podkreśli bladość skóry. Takie kolory nie są dobrym rozwiązaniem.

Jakich lakierów do paznokci lepiej unikać jesienią i zimą?

Zdaniem ekspertki od stylizacji paznokci kolory, których powinny unikać kobiety o jasnej karnacji to:

Granatowy

Czarny

Żółty

Zielony

Złoty

Pomarańczowy

Brązowy

Jaskrawa czerwień

Miedź

Niebieski

