Jak nie tęsknić za młodością? Stylizacje dla seniorek, które dodają elegancji i odmładzają. Złote zasady od polskiej damy kina. Moda dla kobiet dojrzałych

Stylowa moda kobiet dojrzałych. Na te mankamenty zawracaj uwagę

Kobieta dojrzała to kobieta pewna siebie i świadoma własnego stylu. Wraz z wiekiem wiele pań wybiera komfortowe ubrania, których najważniejszym, wyznacznikiem jest to, by czuć się z nich dobrze. Kobiety dojrzałe doskonale wiedzą, w czym wyglądają dobrze i co im pasuje. Warto wprowadzić do swojej szafy kilka zmian, które sprawią, że nasze ubrania przestaną postarzać, a w zamian dodadzą elegancji oraz blasku. Styliści zwracają uwagę, by kobiety dojrzałe nie bały się kolorów. Nic tak nie postarza, jak szara i smutna stylizacja. Rewelacyjnie sprawdzą się klasyczne fasony oraz eleganckie kroje. Pamiętaj, że wiek to jedynie liczba. Nie musisz obawiać się odsłaniania ciała. Rób to jednak stylowo, gdy pokazuje nogi, górę stylizacji wybierz skromniejszą i na odwrót.

Zainspiruj się gwiazdą. Moda dla kobiet dojrzałych w wykonaniu Anny Dymnej

Anna Dymna to kobieta legenda. W kwestii stylu stawia ona przede wszystkim na wygodę. Ubrania są dla niej, a nie ona dla ubrań. Gwiazda nie boi się kolorowych i wzorzystych kreacji, czego dowodem jest boski komplet w różowo zielony print. To właśnie kolory rządzą w szafie Anny Dymnej. Aktorka lubi również przewiewne i zmysłowe tkaniny. Genialnie układają się ona na sylwetce, są bardzo kobiece, a przy tym komfortowe w noszeniu.

