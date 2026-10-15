Od miejskich ulic po leśne ścieżki. Moda na jesień 2026!

MIĘKKIE SPLOTY, WYRAZISTE FAKTURY

Jesienią szczególnego znaczenia nabiera to, jak ubrania układają się na sylwetce i jak czujemy się w nich przez cały dzień. Miękkie dzianiny, grubsze sploty i pikowane tkaniny nie tylko zapewniają komfort, ale też dają wiele możliwości stylizacyjnych. W kolekcji bonprix różnorodne faktury odgrywają ważną rolę – puszysty sweter można zestawić z klasycznym denimem, a delikatniejszą dzianinę połączyć z pikowaną kamizelką lub kurtką. Takie kontrasty sprawiają, że nawet zestawy utrzymane w jednej tonacji kolorystycznej nie wyglądają monotonnie. Zamiast mnożyć dodatki, warto więc postawić na ciekawe połączenia materiałów.

JESIEŃ W PEŁNEJ PALECIE BARW

Czekoladowy brąz, ciepła terakota i kremowe beże – paleta kolekcji Country Calling czerpie inspiracje wprost z jesiennego krajobrazu. Te odcienie dobrze prezentują się zarówno w monochromatycznych zestawach, jak i w bardziej kontrastowych połączeniach. Brązowy sweter można zestawić z jasnym denimem, a kremową dzianinę przełamać spódnicą w kratę. W kolekcji znalazło się również miejsce na akcenty fioletu i śliwki, które dobrze współgrają z ciepłymi brązami. To propozycja dla tych, które lubią stonowaną kolorystykę, ale od czasu do czasu mają ochotę wprowadzić do garderoby odrobinę koloru.

Z MIASTA PROSTO ZA MIASTO

Nie każda sceneria wymaga osobnej stylizacji. Ubrania, które nosimy na co dzień w mieści, z powodzeniem mogą towarzyszyć nam również podczas weekendowego odpoczynku bliżej natury - wystarczy kilka odpowiednio dobranych elementów. Wśród propozycji bonprix warto zwrócić uwagę na koszule w kratę, swetry o luźniejszych krojach i jeansy z szerokimi nogawkami. Na spacer po mieście czy spotkanie przy kawie można wybrać jeansy, miękki sweter i kraciastą koszulę, a całość uzupełnić wygodnymi botkami i pojemną torebką. A gdy zamiast miejskich ulic wybierzemy leśne ścieżki? Wystarczy narzucić pikowaną kamizelkę lub ciepłą kurtkę, dołożyć grubsze skarpety, szalik i rękawiczki. W ten sposób ulubiony zestaw można łatwo dostosować do weekendowych planów, nie rezygnując z własnego stylu.

Autor: bonprix/ Materiały prasowe

Autor: bonprix/ Materiały prasowe