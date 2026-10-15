Rzeszów najgorszy w Polsce? Ranking miast przyjaznych kierowcom nie zostawia złudzeń

Rzeszów znalazł się w rankingu miast przyjaznym kierowcom 2026. Raport przygotowali Oponeo.pl i Yanosik. W tym zestawieniu stolica Podkarpacia znalazła się na ostatnim, dziewiątym miejscu z 28 punktami. Częstochowa, która zajęła pierwsze miejsce otrzymała 52 punkty. Z kolei w rankingu miast powyżej 300 tys. mieszkańców pierwsze miejsce zajęła Bydgoszcz z 43 punktami, a ostatnie, szóste miejsce ex aequo Łódź i Poznań z 30 punktami.

Rzeszów na ostatnim miejscu w rankingu

W rankingu miast przyjaznych kierowcom Rzeszów zajął dziewiąte miejsce. Jak zwracają uwagę autorzy raportu bywało, że we wcześniejszych edycjach stolica Podkarpacia zajmowała nawet miejsca na podium! Za najmocniejszą stronę uznano strefy płatnego parkowania z cennikiem, który „nie uderza w portfele kierowców”. Wymieniono też dwa parkingi typu Park & Ride.

Z minusów wskazano koszty związane z eksploatacją samochodów - z raportu wynika, że wyższe składki OC płacą jedynie mieszkańcy Radomia i Gdyni, a wyższe ceny paliw na stacjach dotyczą tylko Torunia i Radomia. Wymiana opon w Rzeszowie to koszt średnio 44 zł za sztukę. „W porównaniu z najtańszą Częstochową kierowcy w Rzeszowie płacą średnio o 30 zł więcej za komplet” – można dowiedzieć się z raportu.

Tempo ruchu w mieście również nie zachwyca. Poza centrum wyprzedza nas tylko Gdynia, Sosnowiec i Kielce, ale jeśli chodzi o centrum miasta, Rzeszów wypada najgorzej. Statystyki drogowe też nie wypadają najlepiej.

- Aż 14,3 zgłoszonych kolizji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców to wysoki wskaźnik, który sugeruje, że warto popracować nad bezpieczeństwem – sugerują autorzy raportu.