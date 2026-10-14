Budowa S19. Potężna Karpatka wydrążyła kilometr tunelu drugiej nawy

Jak poinformowała GDDKiA, Karpatka wydrążyła już 1 km drugiej nawy tunelu na budowanym odcinku S19 Rzeszów – Babica. 1000 metrów oznacza, że tarcza ułożyła 500 pierścieni składających się z 5000 elementów obudowy.

Pierwsza nawa została już wykończona.

Prace na budowie S19 Rzeszów Południe – Babica

Drążony tunel w Babicy będzie miał ostatecznie 2255 m długości i będzie składał się z dwóch jednokierunkowych naw połączonych 15 przejściami poprzecznymi oraz przejazdem awaryjnym. Każda nawa posiada dwa pasy ruchu i pas awaryjny.

Wspomniana wcześniej maszyna TBM „Karpatka” ma 114 metrów długości, 15 metrów szerokości i waży około 4 400 ton! Wyposażona jest w napęd hydrauliczno-elektryczny, 12 silników po 1 MW i została zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach geologicznych fliszu karpackiego. Sercem TBM jest pierścień skrawający o masie około 400 ton, obracający się do 3 razy na minutę i wyposażony w 471 narzędzi wiercących.