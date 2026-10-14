Awantura z nożem w szpitalu na Podkarpaciu! 52-latek zatrzymany

We wtorek, 13 października, około godz. 16.00, 52-letni mężczyzna groził nożem portierowi w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, a następnie wybił szybę w portierni i uciekł.

Napastnik został zatrzymany przez policję na ul. Zamkowej w Jarosławiu z narzędziem, którym groził; na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, a jego krew pobrano do badań na obecność alkoholu i środków odurzających.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 13 października około godz. 16.00 przed portiernią Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

- Z przekazanych informacji wynikało, że podczas kłótni z portierem mężczyzna, trzymając w ręku nóż, groził mu. W obawie o swoje bezpieczeństwo mężczyzna zamknął się w pomieszczeniu portierni. W tym czasie agresor wybił szybę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia – relacjonuje asp. szt. Anna Długosz z KPP Jarosław.

Policjanci zatrzymali 52-latka na ul. Zamkowej w Jarosławiu. Mężczyzna miał przy sobie ostre narzędzie, którym groził portierowi.

Okazało się, że 52-latek nie ma stałego miejsca zamieszkania. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, a mundurowi zabezpieczyli nóż.

Została mu pobrana krew do badań na zawartość alkoholu oraz środków odurzających w organizmie.

- Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany - zaznacza asp. szt. Anna Długosz.

Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.