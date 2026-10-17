Bad hair day? Nie tej jesieni! Jak ujarzmić włosy, kiedy wilgoć daje się we znaki?

Za frizz w dużej mierze odpowiada sposób, w jaki kosmyki reagują na wilgoć obecną w powietrzu. Kiedy ich zewnętrzna warstwa nie jest idealnie gładka, łatwiej ją pochłaniają, a pasma mogą pęcznieć i zmieniać swój kształt. Szczególnie podatne na taki efekt bywają włosy suche, falowane i kręcone.

– Przy większej wilgotności powietrza warto zadbać o równowagę w pielęgnacji. Samo nawilżenie może nie wystarczyć, jeśli włosy mają skłonność do puszenia. Równie ważne jest ich wygładzenie i ograniczenie utraty wody, dzięki czemu łatwiej zachować miękkość, elastyczność i podatność na układanie – wyjaśnia Natalia Ciurla, kosmetolog i ekspertka marki YUMI, specjalizującej się w kosmetykach bazujących na aloesie.

Humektanty, emolienty, proteiny – czyli co jest czym?

Pielęgnacja PEH to termin, który szczególnie dobrze znają włosomaniaczki. Za tym skrótem kryją się trzy grupy składników, najczęściej obecnych w odżywkach i maskach: proteiny, emolienty i humektanty. Każda z nich odpowiada na inne potrzeby, dlatego najlepiej traktować je jako elementy, które wzajemnie się uzupełniają.

Humektanty, takie jak gliceryna czy kwas hialuronowy, pomagają wiązać wodę, dlatego szczególnie dobrze sprawdzają się przy przesuszeniu, szorstkości i utracie miękkości. W kosmetykach o takim działaniu często wykorzystuje się również aloes, ceniony za właściwości pielęgnujące. Dobrym uzupełnieniem są NMF, mocznik czy Sodium PCA, które pomagają poprawić poziom nawodnienia i ograniczyć suchość.

Emolienty działają przede wszystkim wygładzająco i ochronnie. Należące do tej grupy oleje roślinne pomagają zatrzymać wodę w łodydze, zmiękczają pasma i zmniejszają ich skłonność do plątania oraz puszenia. Przy włosach szorstkich i trudnych do ujarzmienia dobrze sprawdzają się więc formuły zawierające olej ze słodkich migdałów, awokado, kiełków pszenicy czy wiesiołka.

Proteiny są z kolei wsparciem dla włosów osłabionych i mniej sprężystych. Mogą poprawiać ich kondycję i elastyczność, ale nie muszą pojawiać się przy każdym myciu. W składach warto szukać m.in. białek roślinnych, takich jak proteiny pszenicy, soi, kukurydzy czy zielonego groszku.

Drobne zmiany, duża różnica

Liczy się nie tylko dobór kosmetyków, ale również sposób obchodzenia się z włosami. Po myciu dobranym do skóry głowy szamponem, najlepiej delikatnie odcisnąć nadmiar wody zamiast energicznie pocierać pasma szorstkim ręcznikiem. Rozczesywanie dobrze zacząć od końcówek i stopniowo przesuwać się ku nasadzie, bez szarpania splątanych

kosmyków. Podczas stylizacji z użyciem wysokiej temperatury nie powinno natomiast zabraknąć termoochrony. Pomocny może być też spray wygładzający, który dodatkowo zabezpiecza przed wpływem wilgotnego powietrza, pomaga ograniczyć puszenie i dłużej zachować efekt gładkiej fryzury.

– Jesienią nie chodzi o dokładanie wielu kolejnych kosmetyków, ale o bardziej świadome komponowanie pielęgnacji. Czasem włosy potrzebują większego nawilżenia, innym razem przede wszystkim dociążenia, nadania miękkości i ochrony. Warto zwracać uwagę na to, jak zachowują się po zastosowaniu konkretnych produktów oraz przy zmiennej pogodzie – dodaje ekspertka YUMI.

Na co dzień potrzeby włosów bywają zmienne. Z czasem coraz łatwiej jednak je odczytać i przekonać się, które składniki oraz połączenia dają najlepsze rezultaty. A wtedy nawet jesienna pogoda ma nieco mniejsze szanse na zepsucie fryzury i… humoru!

Przykładowe produkty Yumi do jesiennej pielęgnacji włosów:

Gruszkowe Wygładzenie – szampon do włosów niesfornych – formuła z sokiem z aloesu oraz oliwą z oliwek, przeznaczona do pielęgnacji włosów skłonnych do przesuszenia, puszenia i plątania. Pomaga nawilżyć, wygładzić i nabłyszczyć pasma, a przy tym ułatwia ich rozczesywanie i pielęgnuje skórę głowy.

Humektantowe odżywienie – malinowa odżywka do włosów suchych – połączenie aloesu, składników NMF, gliceryny, mocznika, Sodium PCA oraz oleju z pestek malin i oleju słonecznikowego. Sprawdzi się wtedy, gdy włosy są suche, szorstkie i potrzebują większej dawki nawilżenia oraz zmiękczenia.

Emolientowe wygładzenie – gruszkowa odżywka do włosów niesfornych – formuła z aloesem oraz olejami ze słodkich migdałów, awokado, oliwek i słonecznika. Pomaga wygładzić pasma, zmiękczyć je, dodać blasku i ograniczyć skłonność do puszenia.

Spray prostujący – produkt pomocny wtedy, gdy zależy nam na utrzymaniu gładkiej fryzury mimo wilgotnej pogody. Wygładza włosy, pomaga ograniczyć puszenie, chroni przed wysoką temperaturą i tworzy na ich powierzchni lekką warstwę zabezpieczającą przed działaniem wilgotnego powietrza.

Autor: Yumi/ Materiały prasowe