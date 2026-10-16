Zatrzymaj się na chwilę. W październiku wybierz siebie

Co może połączyć studio pilatesu, markę kosmetyczną i jedną z najbardziej rozpoznawalnych cukierni? Wspólne przekonanie, że dbanie o siebie to coś więcej niż chwila przyjemności czy codzienny rytuał pielęgnacyjny. To również ruch, uważność na własne ciało i przede wszystkim, regularna profilaktyka.

W październiku, miesiącu świadomości raka piersi, PoProstuPilates, Sensum Mare i Batida rozpoczynają wspólną akcję skierowaną do kobiet. Wybrane influencerki otrzymają specjalnie przygotowane boxy, w których znajdą się kosmetyki Sensum Mare, słodkie upominki od Batidy, gadżety oraz voucher na trening pilatesu w PoProstuPilates.

Każdy element przesyłki został pomyślany jako małe zaproszenie do zatrzymania się i zadbania o siebie - poprzez ruch, pielęgnację i chwilę przyjemności. Najważniejszym elementem boxa będzie jednak coś, czego nie można kupić ani zamówić online, przypomnienie o profilaktyce. Do paczki dołączona zostanie ulotka przypominająca o znaczeniu regularnych badań profilaktycznych i zachęcająca do dbania o swoje zdrowie. Bo nawet najbardziej świadoma pielęgnacja i zdrowy styl życia nie zastąpią troski o zdrowie i regularnych badań.

„Z dziewczynami z Po Prostu Pilates znamy się od dawna. Łączy nas nie tylko współpraca przy eventach i treningach dla kobiet, ale przede wszystkim wspólne spojrzenie na ideę longevity. Dla nas nie jest ona chwilowym trendem, ale holistycznym podejściem do codzienności, świadomą troską o zdrowie, ciało, pielęgnację i nasze wybory. Dlatego naturalnym krokiem było zaproszenie do tej inicjatywy również Batidy. Chciałyśmy stworzyć coś, co będzie przyjemne, ale jednocześnie przypomni o tym, co naprawdę ważne, o profilaktyce i o tym, żeby nie odkładać własnego zdrowia na później”mówi Katarzyna Zawadzka z Sensum Mare.

Idea akcji opiera się na prostym przesłaniu: najpierw nie zawsze musi być ktoś inny. Teraz Twoja kolej. Na trening, na pielęgnację, na chwilę przyjemności, ale przede wszystkim na badanie.

Symbolem kampanii są również czekoladki Batidy w kształcie piersi. Ich forma ma zwrócić uwagę na własne ciało i przypomnieć, że warto je znać, obserwować i reagować na niepokojące zmiany