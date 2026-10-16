Wyszedł z córeczką na spacer. Przechodnie byli przerażeni tym, co zobaczyli!

Wszystko wydarzyło się na początku października w Otwocku. 36-letni mężczyzna zabrał swoją dwuletnią córeczkę na spacer. Jak ustalili policjanci, kiedy wychodził z domu, był zupełnie trzeźwy. W trakcie spaceru najprawdopodobniej postanowił napić się alkoholu. I na jednym kieliszku najwyraźniej się nie skończyło.

Po pewnym czasie mężczyzna był już tak pijany, że z trudem utrzymywał się na nogach. Świadkowie opowiadali, że bardziej podpierał się dziecięcym wózkiem, niż go prowadził! A w środku znajdowała się jego maleńka córeczka. Wystarczyłby jeden niefortunny krok, by doszło do nieszczęścia. Zaniepokojeni przechodnie natychmiast zaalarmowali policję.

Pijany ojciec podpierał się wózkiem z dzieckiem

Na miejsce ruszył patrol. Policjanci rozpoczęli poszukiwania mężczyzny i szybko go odnaleźli. W chwili, gdy funkcjonariusze dotarli do 36-latka, była już przy nim jego żona.

Funkcjonariusze postanowili sprawdzić, ile alkoholu wypił ojciec dziewczynki. Wynik badania był szokujący. Mężczyzna miał aż 2,6 promila alkoholu w organizmie! Właśnie w takim stanie sprawował opiekę nad swoją dwuletnią córeczką.

Na szczęście dziewczynce nic się nie stało. Cała i zdrowa trafiła pod opiekę matki. Jej ojciec został natomiast zatrzymany.

Spacer może kosztować go pięć lat więzienia

Po wytrzeźwieniu 36-latek usłyszał poważny zarzut. Śledczy uznali, że swoim zachowaniem naraził córkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Mężczyźnie grozi teraz nawet pięć lat więzienia. O całej sprawie zostanie również powiadomiony sąd rodzinny.

– Alkohol drastycznie obniża nasze czynności motoryczne, zaburza ocenę sytuacji oraz pozbawia możliwości właściwej opieki nad dzieckiem – przestrzega podkom. Patryk Domarecki z otwockiej policji.