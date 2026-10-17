Krwawy atak w domu opieki w Niemczech. Pensjonariusz miał nóż

Do dramatycznego zdarzenia doszło w domu spokojnej starości w Olfen, w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jak informuje niemiecki dziennik „Bild”, jeden z mieszkańców placówki miał zaatakować nożem inne osoby. Według wstępnych doniesień napastnikiem był 72-letni pensjonariusz.

Bilans ataku jest tragiczny. Cztery osoby miały zostać ugodzone nożem, a co najmniej jedna z nich nie żyje. Na miejscu błyskawicznie rozpoczęła się akcja ratunkowa. Do placówki skierowano liczne służby, a przed budynkiem lądowały dwa śmigłowce ratunkowe.

Ranni trafili pod opiekę lekarzy. Jeden z mężczyzn przetransportowany śmigłowcem

Na miejscu pracowali policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa medycznego. Skala zdarzenia wymagała zaangażowania dodatkowych sił. Jak podał lokalny dziennik „Ruhr Nachrichten”, jeden z mężczyzn został przetransportowany drogą lotniczą do Szpitala Uniwersyteckiego w Münster.

Według dostępnych informacji działania służb rozpoczęły się około godz. 20.39. Ratownicy udzielali pomocy poszkodowanym, a policja zajmowała się wyjaśnianiem okoliczności ataku.

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72-latek miał poddać się policji. Motyw ataku pozostaje zagadką

Według medialnych doniesień podejrzewany o atak 72-latek miał przebywać w swoim pokoju, gdy poddał się policjantom. Mężczyzna miał nie stawiać oporu podczas zatrzymania.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do tak brutalnego zdarzenia. Motywy działania seniora pozostają nieznane. Jak informował „Bild”, prokuratura, z którą redakcja próbowała skontaktować się wieczorem, odmówiła komentarza.

Śledczy będą ustalać dokładny przebieg wydarzeń oraz to, co wydarzyło się w placówce przed atakiem.