Czas start! Odliczanie do najgorętszego sezony tego roku rozpocząte

Kalendarz adwentowy Zalando Beauty: odkryj świat wyjątkowych kosmetyków

W tegorocznej edycji znajdziesz więcej produktów, więcej pełnowymiarowych kosmetyków i jeszcze więcej korzyści niż kiedykolwiek wcześniej. Każdy z nich został starannie wybrany przez ekspertów Zalando w dziedzinie beauty, aby pomóc Ci przygotować skórę na zimę i olśniewać podczas świątecznych przyjęć.

Tegoroczna zawartość kalendarza jeszcze mocniej stawia na kategorię, o której wszyscy mówią - K-Beauty. W tegorocznym kalendarzu znalazło się dwa razy więcej kosmetyków koreańskich niż w ubiegłym roku. Co więcej, po raz pierwszy w historii kalendarz wzbogacono o zapachy, dzięki czemu odliczanie do świąt zyskało nowy, wyjątkowy akcent.

K-Beauty w najlepszym wydaniu: 7 hitów koreańskiej pielęgnacji

Od kosmetyków pomagających uzyskać efekt glass skin po składniki, które podbijają media społecznościowe - w kalendarzu znalazły się najpopularniejsze produkty i marki koreańskiej pielęgnacji.

Beauty of Joseon: kultowa marka, która przyczyniła się do popularyzacji K-Beauty na całym świecie, czerpiąca inspirację z tradycyjnych koreańskich składników roślinnych.

Anua: marka, której produkty stały się viralowymi hitami i bohaterami popularnych pielęgnacyjnych rutyn na TikToku. W kalendarzu znalazł się lekki krem z filtrem, który nawilża skórę i chroni ją przed słońcem.

Abib i Haruharu Wonder: dwie cenione koreańskie marki oferujące łagodne formuły oparte na starannie dobranych składnikach.

Biodance Collagen Gel Toner Pads: żelowe płatki tonizujące z kolagenem od marki, która przyczyniła się do światowej popularności masek kolagenowych.

Starskin DeepMelt Collagen PDRN: produkt wykorzystujący PDRN, składnik pozyskiwany m.in. z DNA łososia, który stał się jednym z najgłośniejszych trendów w pielęgnacji skóry w tym roku.

Dr. Jart+ Ceramidin Moisturizing Cream: krem bogaty w ceramidy, który wspiera barierę ochronną skóry i cieszy się uznaniem ekspertów pielęgnacji na całym świecie.

Pielęgnacyjne bestsellery

Kalendarz zawiera również kosmetyki, które wzbogacą codzienną rutynę pielęgnacyjną: krem na noc Elemis Superfood Midnight Facial, piankę oczyszczającą Shiseido Clarifying Cleansing Foam, kultowe mydło w płynie do twarzy Clinique All About Clean Liquid Facial Soap, skoncentrowaną ampułkę Babor oraz produkty nawilżające marek Avant, UpCircle i Weleda.

Makijaż na świąteczne okazje

Stwórz idealny makijaż na świąteczne przyjęcia dzięki kultowym kosmetykom MAC, różowi Pixi On-the-Glow Blush, który nada cerze świeży, rumiany wygląd, tuszowi do rzęs Sweed Lash Lift Mascara oraz kosmetycznym niespodziankom od Kiko Milano.

Pielęgnacja włosów i ciała

W kalendarzu nie zabraknie również produktów do pielęgnacji włosów: kosmetyków Kérastase Nutritive, suchego szamponu Living Proof Perfect Hair Day, wzmacniającej maski Aveda Botanical Repair oraz jedwabnej gumki do włosów marki Slip.

O pielęgnację ciała zadbają produkty Rituals z linii The Ritual of Ayurveda oraz kosmetyki Sol de Janeiro.

To doskonały sposób, by podarować sobie odrobinę luksusu i zadbać o codzienne rytuały pielęgnacyjne - lub sprawić wyjątkowy prezent osobie, która kocha świat beauty. Odkryj kosmetyki, dzięki którym Twoja skóra zyska nowy blask!

Autor: Zalando/ Materiały prasowe

Beauty Boxes

Oprócz kalendarza adwentowego Zalando prezentuje kolekcję zestawów i kosmetyczek beauty, które doskonale sprawdzą się jako prezenty. Każdy zestaw zawiera starannie wyselekcjonowane kosmetyki premium oraz popularne produkty z kategorii pielęgnacji włosów i skóry, makijażu, wellness i pielęgnacji męskiej. Nowością w 2026 roku są Face Bag i Men's Grooming Bag, dostępne w praktycznych kosmetyczkach, które można wykorzystać również po zużyciu produktów.

Hair Box

Wszystko, czego potrzeba, by włosy były zdrowe, gładkie i pełne blasku, zamknięte w zestawie złożonym z dwóch szuflad. W środku znajduje się 11 wyjątkowych produktów do pielęgnacji włosów, w tym Olaplex No.3 Plus Complete Repair Treatment, maska L'Oréal Professionnel Metal Detox oraz pełnowymiarowy szampon Rahua Enchanted Island. Zestaw uzupełniają peeling oczyszczający Christophe Robin z solą morską oraz produkty marek Aveda, Rituals, It's a 10, Wella Professionals i Invisibobble, w tym zestaw do kręcenia włosów bez użycia ciepła.

Reset Box

Zestaw stworzony z myślą o kompleksowej pielęgnacji i noworocznym odświeżeniu. Wśród wyróżniających się produktów znalazły się maska aktywowana urządzeniem Foreo UFO, maska kolagenowa Mario Badescu Super Collagen Mask, regenerująca maska do włosów Ida Warg, cytrusowy peeling do twarzy UpCircle, szampon i odżywka Fekkai Full Blown Volume oraz krem do ciała Elizabeth Arden White Tea.

Face Bag

Kosmetyczne niezbędniki, które pomogą stworzyć olśniewający makijaż na wyjątkowe okazje. Zestaw mieści się w kosmetyczce marki Even&Odd, a w jej wnętrzu znalazły się produkty Laura Mercier, maska Pixi Vitamin-C Remedy Mask, tusz do rzęs L'Oréal Paris Telescopic, brązująca mgiełka By Terry Tea to Tan Hydra-Bronze, kosmetyk Danessa Myricks Yummy Skin, maski do ust Starskin Dreamkiss oraz produkty marek Weleda i Kiko Milano.

Men's Grooming Bag

Idealny prezent dla mężczyzn, którzy cenią dobrą pielęgnację. Zestaw zapakowano w kosmetyczkę marki YOURTURN. W środku znalazły się pełnowymiarowy krem na noc Avant, ampułki Babor, złuszczające mydło do ciała Baxter of California Exfoliating Body Bar, pianka pod prysznic Rituals Homme Shower Foam, balsam do ust Avant oraz pasta do stylizacji włosów STMNT Grooming Goods.