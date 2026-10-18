Funkcjonariusze z Niemiec rozpoczęli dochodzenie dotyczące przerwania płotu okalającego port lotniczy Lipsk/Halle. Do naruszenia zabezpieczeń doszło w sobotni wieczór, a pierwsze hipotezy zakładają, że barierę mógł sforsować niezidentyfikowany samochód. Zgodnie z doniesieniami przekazanymi przez agencję Reutera, mundurowi podjęli błyskawiczne kroki zabezpieczające jeszcze tego samego dnia.

W trakcie szczegółowego przeszukania terenu nie ujawniono żadnych materiałów mogących stanowić zagrożenie, ani osób przebywających tam bez autoryzacji. Służby zadeklarowały jednak, że niedzielne patrole będą kontynuowane na całym obszarze lotniska, aby dokładnie odtworzyć przebieg tego tajemniczego zdarzenia.

Z powodu trwającego śledztwa podjęto decyzję, że północna część pasa startowego nie będzie przyjmować samolotów. Na ten moment brakuje oficjalnych komunikatów o bezpośrednich przyczynach dewastacji i ewentualnych sprawcach. Organy ścigania weryfikują, czy był to nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny, czy celowe działanie osób trzecich.

Znaleziony dron z materiałami wybuchowymi na lotnisku Lipsk/Halle

Obecna sytuacja budzi szczególny niepokój ze względu na niebezpieczne wydarzenia z przeszłości w obrębie tego portu. W nocy z czwartego na piątego sierpnia maszyna transportowa zderzyła się w powietrzu z nieznanym obiektem. Z tego powodu samolot musiał awaryjnie lądować w Hanowerze, gdzie mechanicy potwierdzili drobne usterki poszycia.

Zaledwie kilka dni przed tym incydentem na płycie niemieckiego lotniska, tuż obok ukraińskiego samolotu An-124, służby natrafiły na drona uzbrojonego w zapalnik i ładunki wybuchowe. Choć ostatecznie nie doszło do detonacji śmiercionośnej maszyny, to niebezpieczne znalezisko wymusiło tymczasowe wstrzymanie wszystkich operacji lotniczych.

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Niemiecki rząd oskarżył Rosję o ataki dronami

W pierwszych dniach września władze w Berlinie oficjalnie obwiniły stronę rosyjską o zorganizowanie wspomnianego ataku bezzałogowcem. Przedstawiciele Kremla natychmiast zaprzeczyli tym doniesieniom, stanowczo odcinając się od sabotażu.

Obecnie śledczy nie dysponują żadnymi dowodami, które pozwalałyby powiązać sobotnie uszkodzenie siatki z wcześniejszymi incydentami z udziałem bezzałogowców. Niemiecka policja kontynuuje intensywne działania operacyjne, a dokładne powody zniszczenia ogrodzenia wciąż pozostają niewyjaśnione.