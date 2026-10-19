Perfumy na jesień, po których Twój mąż obsypie Cię pocałunkami. Pachną kobieco, zmysłowo, a w Rossmannie kosztują grosze. Tylko 80 zł za zapach arabskiej rozkoszy

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-19 10:11

Zmysłowe perfumy na jesień w wielkiej promocji Rossmanna. Gdy za oknami robi się coraz chłodniej i ciemniej chętniej sięgamy po cięższe i bardziej bogate zapachy. Synonimem tego rodzaju perfum w ostatnich latach stały się zapachy arabskie. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz jedne z najbardziej rozpoznawalnych arabskich kompozycji. Kosztują jedynie 80 zł, a pachną niczym złoto.

Trzy ozdobne flakony perfum stoją na drewnianym stole obok palących się świec. O zapachach na jesień przeczytasz w SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Jesień to idealny czas na bogate, orientalne kompozycje, a marka Lattafa podbija rynek swoimi wyjątkowymi zapachami.
  • W Rossmannie pojawiła się kultowa woda perfumowana Lattafa Yara – zmysłowa mieszanka tropikalnych owoców, wanilii i piżma.
  • Nie przegap okazji! Zdobądź ten ponadczasowy zapach, idealny na dzień i wieczór, w wyjątkowej promocji za jedyne 78,99 zł!

Legendarne perfumy w wielkiej promocji Rossmanna. Kultowy zapach wraca za 80 zł

Jesień to czas zapachowego bogactwa. To właśnie o tej porze roku do łask wracają nieco cięższe i wieloskładnikowe kompozycje. To czas orientalnych, kwiatowych oraz bardziej pudrowych zapachów. W ostatnich latach ten segment został praktycznie zdominowany przez aromaty arabskie. Ich bogate, wielopoziomowe kompozycje zapachowe, a także zdobione flakony podbiły serca kobiet z całego świata. Jedną z najbardziej rozpoznawanych marek arabskich perfum jest Lattafa. To właśnie te zapachy zdominowały rynek. Fenomen arabskich perfum, takich jak Lattafa, w dużej mierze wynika z ich unikalnej kompozycji i filozofii zapachu. Tradycyjnie są one tworzone z wysokiej jakości olejków eterycznych, co przekłada się na ich niezwykłą trwałość i intensywność, często przewyższającą droższe odpowiedniki europejskie. Ich popularność wzrosła dzięki mediom społecznościowym, gdzie recenzje i rekomendacje szybko rozprzestrzeniły informacje o ich bogactwie, głębi i przystępnej cenie, czyniąc je symbolem "luksusu dostępnego dla każdego".

W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz jedną z najbardziej kultowych kompozycji marki Lattafa, czyli wodę perfumowaną Yara. Zapach ten w promocji Rossmanna kosztuje obecnie 78,99 zł. Jest to wyjątkowa kompozycja dla kobiet, które lubią zabawę zapachami i szukają aromatów, które podkreślają ich charakter. Lattafa Yara jest kompozycją wyjątkowo kobiecą oraz zmysłową. Pobudza, a także dodaje pewności siebie. To idealny zapach na randkę, gdy chcesz się czuć jeszcze bardziej kobieco. W sercu Lattafa tara znajdziesz kwiaty oraz owoce tropikalne, które stanowią centrum całej kompozycji. Nuty buta zachwycą się uniwersalną i jesienną wanilia wzbogaconą i drzewo sandałowe oraz piżmo. To właśnie ta mieszanka sprawia, że zapach jest ponadczasowy i uniwersalny. Całość uzupełniają nuty głowy w postawi heliotropu, mandarynki oraz orchidei. Kwiatowo - owocowe połączenie sprawia, że Lattafa Yara jest zapachem, który skradł serca wielu osób. Możesz go nosić zarówno w ciągu dnia, jak na wieczorowe wyjścia. To kompozycja kobieca, piękna, a także wielowymiarowa.

Rossmann perfumy
Autor: Rossmann/ Materiały prasowe
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