Ujawniamy zapachowych faworytów, w których zakochały się Polki. Jakie perfumy wybierają najczęściej?

Internautki szczególnie upodobały sobie dwa zapachy z damskiej części kolekcji: Solar Flame oraz Crimson Nectar. Choć kompozycje reprezentują odmienne style zapachowe, w opiniach użytkowniczek regularnie powtarzają się te same atuty: trwałość, dobrze wyważone akordy oraz komfort noszenia przez cały dzień.

Oba zapachy są doceniane nie tylko za samą kompozycję, ale również za długotrwałość - utrzymują się na skórze przez wiele godzin, bez potrzeby częstej, ponownej aplikacji. Użytkowniczki zwracają też uwagę na subtelną projekcję, wpisującą się w popularny trend skin scent. To zapachy, które pozostają blisko skóry, są wyczuwalne przede wszystkim dla osoby, która je nosi oraz jej najbliższego otoczenia, zamiast intensywnie wypełniać całą przestrzeń. Dzięki temu mogą pełnić rolę bardziej osobistego, charakterystycznego „zapachowego podpisu”.

Pozytywne opinie pojawiły się m.in. w serwisie Wizaż.pl, gdzie Solar Flame i Crimson Nectar zdobyły wysokie noty testerek.

PRIVÉ - zapachowe podium ex aequo

Linia PRIVÉ składa się z aż dwudziestu zapachów: 10 przeznaczonych dla kobiet i 10 dedykowanych mężczyznom. Kolekcja odzwierciedla największe, a przy tym różnorodne trendy zapachowe. Wśród kompozycji konsumenci znajdą zarówno kompozycje oparte na słodkich nutach, jak i te stworzone wokół orientalnych akordów. Czym charakteryzują się zapachy, które zdobyły największą popularność?

Solar Flame | 4,9/5

Solar Flame to kompozycja łącząca świeżość cytrusowego otwarcia z subtelnością bukietu białych kwiatów i ciepłem wanilii. Soczysta mandarynka nadaje zapachowi energetyzujący początek, który z czasem staje się bardziej delikatny i elegancki. Kwiatowe akordy wprowadzają do kompozycji lekkość, natomiast wanilia odpowiada za cieplejsze, bardziej otulające wykończenie.

To zapach, który zmienia się wraz z upływem czasu. Początkowa świeżość stopniowo ustępuje miejsca głębszym, cieplejszym akordom, dzięki czemu Solar Flame nie pozostaje jednowymiarowy. Z jednej strony jest pełen energii, z drugiej, dzięki waniliowemu tłu, zyskuje bardziej zmysłowy charakter.

Taki sposób rozwoju kompozycji zwrócił uwagę również jednej z użytkowniczek serwisu Wizaż.pl. Testerka (ewa050) opisała Solar Flame jako zapach, który „od razu kojarzy mi się z energią i ciepłymi, słonecznymi dniami”, podkreślając przyjemny charakter nut i aromaterapeutyczną funkcję zapachu.

Jednym z najmocniej docenianych atutów Solar Flame jest również trwałość. W wielu opiniach pojawia się zarówno argument wielogodzinnego utrzymywania się zapachu na skórze, jak i jego wyczuwalność na ubraniach jeszcze następnego dnia.

Solar Flame może zainteresować osoby, które szukają kobiecego zapachu łączącego świeżość z cieplejszą, waniliową bazą.

Crimson Nectar | 4,9/5

Crimson Nectar prezentuje zupełnie inne oblicze kolekcji. To kompozycja cieplejsza, słodsza i bardziej otulająca, której charakter buduje przede wszystkim połączenie soczystej czereśni, gorzkiego migdału i likieru.

Czereśniowe otwarcie przyciąga uwagę owocową słodyczą, jednak kompozycja szybko nabiera większej głębi. Gorzki migdał i likier przełamują owocowy charakter, nadając zapachowi bardziej wyrazisty i zmysłowy ton. W kolejnej fazie pojawiają się nuty wanilii i fasoli tonka, które wyciszają kompozycję i tworzą miękkie, kremowe tło. Subtelne akordy drzewne dodają harmonii, dzięki czemu słodycz nie staje się dominująca.

To właśnie balans pomiędzy słodyczą a głębią jest jedną z cech, na które zwracają uwagę użytkowniczki. Testerka Wizaż (MarcowaKatarzynk) podkreśla w swojej recenzji, że Crimson Nectar jest zapachem „po który sięga szczególnie wtedy, gdy ma ochotę na coś kobiecego, ciepłego i otulającego.” Jej zdaniem kompozycja jest wyrazista, ale jednocześnie na tyle przyjemna, że nie przytłacza przy dłuższym noszeniu.

Crimson Nectar będzie naturalnym wyborem dla osób, które lubią słodsze, ciepłe i zmysłowe kompozycje, ale nie chcą, aby zapach był jedynie prostą interpretacją owocowej słodyczy.

Solar Flame i Crimson Nectar to dwie różne interpretacje kobiecości, które połączyła ta sama wysoka nota - 4,9/5. Pierwsza kompozycja przyciąga świeżością i energią, druga ciepłem, słodyczą i otulającym charakterem. Opinie użytkowniczek pokazują jednak wspólny mianownik obu zapachów: trwałość, dobrze wyważone kompozycje oraz komfort noszenia przez cały dzień.