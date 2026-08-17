Wakacyjny Power Couple, czyli pielęgnacja, która dotrzyma kroku każdej letniej aktywności

Letnie wyzwania dla włosów

Aktywności na świeżym powietrzu wiążą się z ekspozycją na czynniki, które mogą stopniowo pogarszać kondycję włosów. Jednym z nich jest promieniowanie UV, które wpływa na ochronną warstwę lipidową włosa, prowadząc do utraty połysku i osłabienia jego struktury. Równie wymagająca jest słona woda, która sprzyja utracie nawilżenia, pozostawiając włosy bardziej szorstkie i trudniejsze do rozczesania. Z kolei chlor obecny w basenach zwiększa porowatość włókna, przyczyniając się do odwodnienia i zmniejszenia jego wytrzymałości.

To właśnie po intensywnym dniu spędzonym nad jeziorem, na plaży czy górskim szlaku włosy często stają się bardziej matowe, sztywne i podatne na uszkodzenia. Choć zmiany nie zawsze są widoczne od razu, kumulują się z każdym kolejnym dniem wakacyjnych aktywności.

Pielęgnacja, która nadąża za Twoim latem

Podczas wakacji najlepiej sprawdzi się duet, który działa jak prawdziwy zespół – niczym idealny Wakacyjny Power Couple dla włosów. Maska Metal Detox i Dwufazowy Olejek Absolut Repair Molecular od L’Oréal Professionnel pomagają zadbać o włosy po dniu pełnym słońca, kąpieli i aktywności na świeżym powietrzu.

Maska Metal Detox intensywnie nawilża włosy oraz pomaga ograniczyć skutki działania słonej wody i chloru, dzięki czemu odzyskują nawilżenie i wygładzenie. Z kolei dwufazowy olejek Absolut Repair Molecular wspiera odbudowę włókna włosa, pomaga przywrócić ochronną warstwę lipidową i nadaje włosom zdrowy połysk. Razem tworzą wakacyjny duet, który pomaga utrzymać włosy w dobrej kondycji – niezależnie od tego, czy dzień spędzamy w kajaku, na plaży czy górskim szlaku.

Autor: L’Oréal Professionnel/ Materiały prasowe