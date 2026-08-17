Sierpniowa pielęgnacja, czyli jaka? Kosmetolożka zdradza tajniki pięknej cery na koniec lata

Filtr to dziś coś więcej niż SPF. Jak zmieniła się nowoczesna fotoprotekcja?

Jeszcze kilka lat temu krem z filtrem był kosmetykiem kojarzonym głównie z wakacjami i ochroną przed poparzeniem słonecznym. Dziś podejście do fotoprotekcji zmienia się diametralnie: eksperci podkreślają, że skuteczna ochrona skóry to nie tylko wysoki SPF, ale również wsparcie jej naturalnych mechanizmów obronnych, działanie antyoksydacyjne i pielęgnacja odpowiadająca na indywidualne potrzeby skóry.

Od ochrony przed słońcem do świadomej profilaktyki starzenia skóry

Przez lata krem z filtrem był traktowany jako produkt sezonowy – obowiązkowy podczas urlopu, wyjazdu nad morze czy długiego dnia na słońcu. Dziś coraz więcej osób rozumie, że promieniowanie słoneczne wpływa na skórę każdego dnia, a konsekwencje regularnej ekspozycji widoczne są nie tylko w postaci rumienia, ale również utraty jędrności, nierównego kolorytu czy przyspieszonego starzenia.

Zmieniło się również samo podejście do preparatów przeciwsłonecznych. Nowoczesna fotoprotekcja nie koncentruje się wyłącznie na blokowaniu promieniowania UV, ale coraz częściej łączy ochronę z pielęgnacją skóry.

Nowa generacja filtrów – ochrona i pielęgnacja w jednym kroku

Współczesny konsument oczekuje od kosmetyków przeciwsłonecznych więcej. Liczy się nie tylko wysokość SPF, ale także komfort stosowania, lekka formuła oraz dodatkowe korzyści pielęgnacyjne.

Dlatego preparaty nowej generacji coraz częściej zawierają składniki wspierające kondycję skóry: między innymi antyoksydanty, które pomagają neutralizować wolne rodniki powstające pod wpływem czynników środowiskowych.

Rozwój technologii sprawił również, że coraz większą rolę odgrywają zaawansowane systemy dostarczania składników aktywnych. Nanotechnologia pozwala projektować formuły, które zwiększają skuteczność działania substancji pielęgnacyjnych i poprawiają ich wykorzystanie przez skórę.

Jednym z przykładów takiego podejścia są preparaty przeciwsłoneczne Mediderma, marki specjalizującej się w rozwiązaniach opartych na połączeniu dermatologicznej wiedzy, składników aktywnych i nowoczesnych technologii.

SUNYSES MD Natural Skin Tone SPF 50 odpowiada na potrzeby osób poszukujących codziennej ochrony przeciwsłonecznej połączonej z pielęgnacją. Formuła zapewnia szerokopasmową ochronę przed promieniowaniem UVA, UVB oraz IR, a dzięki delikatnemu efektowi koloryzującemu pomaga wyrównać wygląd skóry.

Z kolei MELA 360 Bellis TRX Brighter Emulsja Rozświetlająca SPF 50 została opracowana z myślą o osobach borykających się z nierównomiernym kolorytem skóry. Łączy fotoprotekcję z działaniem antyoksydacyjnym i składnikami ukierunkowanymi na zapobieganie powstawania przebarwień i redukcję istniejących,

Oba produkty wykorzystują nanotechnologię. Składniki aktywne zostały zamknięte w nanosomach – mikroskopijnych nośnikach, które transportują substancje pielęgnacyjne do miejsc, gdzie są najbardziej potrzebne, podczas gdy filtry przeciwsłoneczne pozostają na powierzchni skóry, tworząc skuteczną warstwę ochronną.

Autor: Mediderna/ Materiały prasowe

Dlaczego sposób stosowania filtra ma znaczenie?

Nawet najlepszy preparat przeciwsłoneczny nie spełni swojej funkcji, jeśli nie będzie stosowany prawidłowo. Kluczowe znaczenie ma regularność, odpowiednia ilość produktu oraz wybór takiej formuły, która będzie komfortowa i możliwa do utrzymania jako codzienny nawyk.

O tym, jakie cechy powinien mieć dobry produkt z filtrem i jakie błędy najczęściej popełniamy podczas codziennej fotoprotekcji, mówi Agnieszka Sokołowska: kosmetolog, pielęgniarka, fizjoterapeutka, szkoleniowiec i właścicielka ECO CLINIC Katowice, specjalizująca się w kosmetologii regeneracyjnej, terapiach skóry oraz profilaktyce zdrowego i naturalnego starzenia.

1. Na jakie cechy warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu z filtrem przeciwsłonecznym?

Dziś dobry filtr to nie tylko wysoki SPF — to produkt, który realnie chroni przed promieniowaniem codzienności: UVB, UVA, a w przypadku skór z przebarwieniami również przed światłem widzialnym. Dlatego poza SPF zwracam uwagę na szerokie spektrum ochrony, obecność składników antyoksydacyjnych oraz formułę dopasowaną do skóry — bo fotoprotekcja działa tylko wtedy, gdy klient używa jej codziennie, w odpowiedniej ilości i bez poczucia, że ma na twarzy „ciężką warstwę”.

W gabinecie często tłumaczę, że SPF to nie kosmetyczny dodatek, ale najważniejszy element strategii anti-aging. Możemy wykonywać świetne zabiegi, ale bez konsekwentnej ochrony przeciwsłonecznej skóra cały czas dostaje sygnał uszkadzający — szczególnie przez UVA, które nie daje natychmiastowego rumienia, ale pracuje w tle: wpływa na fotostarzenie, przebarwienia i utratę jakości skóry.

2. Jakie błędy najczęściej popełniają klienci w codziennym stosowaniu filtrów przeciwsłonecznych?

Największym błędem jest myślenie o filtrze jak o kremie, a nie jak o warstwie ochronnej. Klienci nakładają go zbyt mało, pomijają okolice uszu, szyi, dekoltu, powiek i dłoni, a następnie zakładają, że jedna poranna aplikacja zabezpiecza ich na cały dzień. Tymczasem ochrona wymaga odpowiedniej ilości produktu i reaplikacji, szczególnie przy ekspozycji na zewnątrz, poceniu się czy kontakcie z wodą.

Drugim częstym błędem jest sezonowe podejście do SPF. Wiele osób używa filtrów tylko latem albo na wakacjach, a zapomina, że UVA przenika przez chmury i szyby, dlatego skóra jest narażona również w samochodzie, biurze czy podczas zwykłego dnia w mieście. To właśnie ta „niewidzialna ekspozycja” często odpowiada za przewlekły, powolny proces fotostarzenia.

3. Czy podczas konsultacji jest Pan/Pani w stanie ocenić, czy klient regularnie stosuje fotoprotekcję? Jakie sygnały mogą o tym świadczyć?

Nie da się tego ocenić ze stuprocentową pewnością wyłącznie po wyglądzie skóry, ale doświadczony kosmetolog widzi pewne charakterystyczne wzorce. U osób, które latami pomijały fotoprotekcję, częściej obserwujemy nierówny koloryt, przebarwienia posłoneczne, utrwalony rumień, szorstkość, przesuszenie, utratę elastyczności oraz różnicę między skórą twarzy a mniej eksponowanymi obszarami.

Bardzo dużo mówi też okolica szyi, dekoltu i dłoni — to miejsca, które klienci często pomijają, a które zdradzają historię ekspozycji na słońce szybciej niż sama twarz. Skóra regularnie chroniona zwykle lepiej utrzymuje równomierny koloryt, spokojniej reaguje po zabiegach i daje lepszą przewidywalność w terapii gabinetowej, zwłaszcza przy pracy z przebarwieniami, rumieniem i oznakami fotostarzenia.