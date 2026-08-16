Trzy historie, które pokazują, jak pielęgnacja może zmienić kondycję skóry

Swoimi doświadczeniami podzieliło się kilkadziesiąt kobiet. Ich historie różniły się od siebie - część opowiadała o walce z przebarwieniami, inne o problemie podrażnień, a jeszcze inne o próbie odzyskania naturalnego blasku. Wszystkie łączyła regularna pielęgnacja kosmetykami KLOO oraz zauważalna poprawa stanu skóry.

Trzy metamorfozy, szczególnie zwracają uwagę. Przygląda się im kosmetolog Aleksandra Knaflewska, założycielka dziennego spa Na Temat Piękna. Ekspertka komentuje historie i wskazuje składniki aktywne, które mogły odegrać kluczową rolę w osiągnięciu prezentowanych efektów.

Walka z przebarwieniami po ciąży

Autorka pierwszej z wyróżnionych historii opowiada, jak zdołała poprawić kondycję skóry i przywrócić jej blask po ciąży. Ilona Szewczyk-Wasiak, która prowadzi profil @ilonagotuje, tak mówi o swojej drodze: Moja przygoda z marką KLOO zaczęła się dzięki Kamili Boś, która z zachwytem opowiadała o tych kosmetykach. Z ciekawości zamówiłam serum Anti-ox i krem Healthy Glow, a z czasem moja kolekcja powiększała się o kolejne produkty. Najbardziej zależało mi na redukcji przebarwień wokół oczu, które pojawiły się po trzeciej ciąży. Po regularnym stosowaniu kosmetyków, zauważyłam, że cienie stają się coraz jaśniejsze, a moja skóra odzyskuje zdrowy, promienny wygląd. Kiedy inny kosmetyk mocno podrażnił moją cerę, to właśnie KLOO pomogło ją wyciszyć i szybko przywrócić do dobrej kondycji. Dziś nie wyobrażam sobie codziennej pielęgnacji bez tych produktów.

Autor: Ilona Szewczyk-Wasiak/ Materiały prasowe

Zdaniem kosmetolog Aleksandry Knaflewskiej, w przypadku Ilony, kluczowe znaczenie miało połączenie składników aktywnych działających na różnych etapach powstawania przebarwień:

Witamina C zawarta w kremie Healthy Glow pomogła rozjaśniać przebarwienia i wyrównać koloryt skóry. Retinal z kremu Overnight Reset pomógł odnowić naskórek, a arbutyna obecna w serum Anti-ox ograniczyła powstawanie nowych zmian pigmentacyjnych poprzez hamowanie aktywności tyrozynazy. Krem Healthy Glow zawiera również CICA, która wycisza skórę, zmniejsza zaczerwienienia i wspiera odbudowę bariery hydrolipidowej. Uzyskanie wspomnianych efektów było możliwe dzięki regularnemu, długofalowemu stosowaniu odpowiednio zbilansowanych składników aktywnych.

Jak wyrównać koloryt skóry po zabiegach?

Historia drugiej bohaterki dotyczyła przebarwień pozapalnych, które pojawiły się u niej po zabiegu kosmetycznym: Długo zmagałam się z czerwonymi śladami, które pozostały na mojej skórze po zabiegu. Koleżanka z pracy poleciła mi kosmetyki KLOO. Zdecydowałam się wypróbować serum Anti-ox oraz krem Healthy Glow. Pierwsze efekty zauważyłam już po kilku miesiącach regularnego stosowania - przebarwienia stopniowo stawały się mniej widoczne, a moja cera odzyskała blask i zdrowy wygląd. Po roku stosowania praktycznie nie ma po nich śladu. Obecnie używam również peelingu bez zmywania Radiance Booster i jestem zachwycona efektami, jakie daje ta pielęgnacja – opowiada Iwona.

Zdaniem Aleksandry Knaflewskiej o sukcesie pielęgnacji zdecydowało jednoczesne działanie na kilku poziomach:

W przypadku przebarwień pozabiegowych niezwykle istotne jest jednoczesne ograniczanie stanu zapalnego, wspieranie regeneracji oraz ochrona skóry przed stresem oksydacyjnym. Witamina C pomaga wyrównać koloryt, natomiast glutation i kwas ferulowy obecne w serum Anti-ox wspierają regenerację i chronią skórę przed wolnymi rodnikami. Bardzo ważnym składnikiem okazała się również CICA, która wspomaga odbudowę bariery ochronnej skóry po zabiegach” – oceniła specjalistka.

Gdy największą zmianą jest zdrowa, promienna skóra

Nie wszystkie metamorfozy dotyczą problemów dermatologicznych. Czasami największą różnicę widać po prostu w jakości skóry.

Zwróciłam uwagę, że cera jednej z dziewczyn, która pokazywała kosmetyki KLOO w mediach społecznościowych, wyglądała coraz bardziej promiennie. Dlatego, gdy zobaczyłam tę markę w drogerii Rossmann, postanowiłam ją wypróbować. Krem Healthy Glow i serum Anti-ox całkowicie odmieniły wygląd mojej skóry. Jest rozświetlona, wygładzona i wygląda zdrowiej niż kiedykolwiek wcześniej. Dziś używam również pianki i mleczka do demakijażu – skóra po oczyszczaniu jest miękka i odświeżona – napisała Justyna.

Autor: Justyna/ Materiały prasowe

Kosmetolog zwróciła uwagę, że poprawa jakości skóry wynikała z kompleksowego działania całej pielęgnacji:

Serum Anti-ox i krem Healthy Glow dostarczają skórze silnych antyoksydantów, które wspierają jej regenerację i nadają zdrowy blask. Duże znaczenie ma również odpowiednie oczyszczanie. Pianka Cleansing Foam oraz mleczko skutecznie usuwają zanieczyszczenia, jednocześnie wspierając barierę hydrolipidową. Obecność takich składników jak trehaloza i CICA pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia oraz ograniczać podrażnienia.

Klucz do trwałej poprawy kondycji skóry

Chociaż każda z opisanych historii jest inna, wszystkie pokazują tę samą zależność – dobrze dobrana i regularna pielęgnacja może wyraźnie poprawić wygląd oraz kondycję skóry. Kluczową rolę odgrywa w niej konsekwentne stosowanie odpowiednio dobranych składników aktywnych, takich jak witamina C, arbutyna, retinal, glutation, kwas ferulowy, trehaloza czy CICA, które wzajemnie uzupełniają swoje działanie i wspierają skórę na różnych poziomach.