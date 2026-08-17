36-letnia aktorka osierociła córeczkę. Przez nałogi musiała zrzec się praw do opieki. To był jej największy koszmar

Hayden Panettiere dorastała na oczach całego świata

Nie żyje Hayden Panettiere. Aktorka znana m.in. z seriali "Herosi", "Nashville" oraz filmowej serii "Krzyk" odeszła na kilka dni przed swoimi 37. urodzinami. Przykrą wiadomość potwierdził jej ojciec, Skip Panettiere. Na tę chwilę nie jest znana przyczyna przedwczesnej śmierci gwiazdy ekranów.

Hayden Panettiere z show-biznesem była związana od urodzenia. Nie miała jeszcze roku, gdy wystąpiła w pierwszej reklamie. Przez kolejne trzy lata zagrała w pięćdziesięciu kolejnych. Jako dziesięciolatka otrzymała nominację do nagrody Grammy. Rok później otrzymała nagrodę otrzymała Young Artist Award. Międzynarodową popularność przyniosła jej rola w serialu "Herosi". W 2012 roku połączyła pasję do śpiewania i aktorstwo w serialu "Nashville". Panettiere zagrała również w kultowej serii "Krzyk". Ostatni raz na ekranie pojawiła się w szóstej części cyklu.

Pod koniec 2009 roku podczas promocji książki poznała starszego o czternaście lat Władimira Kliczko. Szybko połączyło ich uczucie, ale w 2011 roku ogłosili rozstanie. Hayden Panettiere zaczęła spotykać się z amerykańskim sportowcem, ale i ten związek nie przetrwał. Wiosną 2013 ponownie związała się z Kliczko. W grudniu 2014 roku na świat przyszła córka pary, Kaya Evdoka. Cztery lata później para ponownie ogłosiła rozstanie.

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Hayden Panettiere zmagała się z poważnymi problemami

W międzyczasie głośno było o problemach gwiazdy Hollywood. Aktorka cierpiała na depresję poporodową, do tego zmagała się z poważnym uzależnieniem od alkoholu i opiatów. To właśnie nałóg miał być powodem rozstania z Kłyczko. W 2018 roku Hayden Panettiere zrzekła się praw do opieki nad córką, a Władimir Kliczko wyjechał z dziewczynką do Ukrainy.

Według medialnych doniesień była to polubowna decyzja. Jednak w rozmowie w programie "Red Table Talk" Jady Pinkett-Smith aktorka przyznała, że podpisanie dokumentów było dla niej "najgorszą rzeczą na świecie" i decyzja została na niej wymuszona przez byłego partnera.

W lutym 2023 roku na rodzinę aktorki spadła kolejna tragedia - w wieku 28 lat zmarł brat aktorki, Jansen. Przyczyną śmierci była kardiomegalia i powikłania zastawki aortalnej. Strata brata była ogromnym ciosem dla Hayden. Po tej tragedii jej życie zmieniło się na zawsze.

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Hayden Panettiere do końca wierzyła, że odzyska córkę

W ostatnich miesiącach wydawało się, że Panettiere uporała się ze swoimi demonami z przeszłości. Aktywnie promowała swoją autobiografię "This Is Me: A Reckoning", relacjonowała swoje treningi i spotkania z przyjaciółmi. Cały czas miała nadzieję, że uda jej się odbudować relację z jedenastoletnią córką.

Niebycie z nią pod jednym dachem każdego dnia to najbardziej wstrząsające doświadczenie w moim życiu. Trudno opisać warstwy emocji, z którymi się mierzyłam – w tym ogromny smutek, urazę i złość. Uwierzcie mi, nikt nigdy nie powinien wychowywać dziecka przez FaceTime. Choć tak bardzo tęsknię za Kayą i pęka mi serce, wiem, jak wielkim błogosławieństwem jest bycie jej mamą - napisała na łamach swojej autobiografii.

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