Hayden Panettiere nie żyje. Aktorka znana z "Herosów" miała 36 lat

Hayden Panettiere nie żyje. Szokujące wieści o śmierci 36-letniej aktorki

Wstrząsająca wiadomość ze świata kina! Hayden Panettiere zmarła w wieku zaledwie 36 lat, o czym oficjalnie poinformowali jej reprezentanci. Tragiczne doniesienia zostały wkrótce potem potwierdzone przez bliskich zmarłej. „Z głębokim smutkiem dzielimy się tragiczną wiadomością o śmierci naszej ukochanej Hayden. Była niezwykłym światłem i siłą, która niosła niewyobrażalną miłość i radość wszystkim, którzy mieli okazję ją poznać — oraz milionom, które oglądały ją na ekranie” – napisał w opublikowanym komunikacie ojciec aktorki, Skip Panettiere. Zaznaczył przy tym, że najbliżsi potrzebują teraz spokoju, aby poradzić sobie ze stratą. Na ten moment nie podano do wiadomości publicznej, co było powodem śmierci gwiazdy. Zgodnie z doniesieniami TMZ, funkcjonariusze policji podjęli interwencję w sprawie artystki i aktualnie prowadzone jest dochodzenie mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności jej odejścia.

Sonda Czy marzyłeś/-aś kiedyś o tym, by zostać aktorem/aktorką? Tak Nie Ciągle marzę

Kariera Hayden Panettiere. Widzowie pokochali ją za rolę w "Herosach"

Hayden Panettiere przyszła na świat 21 sierpnia 1989 roku w amerykańskim stanie Nowy Jork. Swoją przygodę z show-biznesem rozpoczynała będąc jeszcze małą dziewczynką. W początkowym etapie kariery pojawiała się w takich produkcjach telewizyjnych jak „One Life to Live” czy „Guiding Light”. Jednak prawdziwy przełom i międzynarodową rozpoznawalność zagwarantował jej angaż do roli Claire Bennet w kultowym już serialu „Herosi”. Jej aktorski talent został również doceniony przy okazji pracy na planie „Nashville”, gdzie grała postać Juliette Barnes. Kreacja ta przyniosła jej dwie prestiżowe nominacje do nagrody Złotego Globu. Fanom kina grozy znana była ponadto jako Kirby Reed z popularnego cyklu „Krzyk”.

Niedawno gwiazda zaczęła otwarcie opowiadać o osobistych dramatach oraz wyzwaniach, jakie towarzyszyły jej od najmłodszych lat w bezlitosnym świecie amerykańskiego przemysłu rozrywkowego. W maju tego roku na półki księgarń trafiła jej książka autobiografia „This Is Me: A Reckoning”. Gwiazda pozostawiła 11-letnią córkę Kayę ze związku z e znanym ukraińskim sportowcem Wołodymyrem Kłyczko. Warto przypomnieć, że w 2023 roku artystka musiała zmierzyć się z inną rodzinną tragedią – zmarł wówczas jej 28-letni brat, Jansen Panettiere.

Hayden Panettiere, best known for her roles in "Heroes" and "Nashville," has died at 36 💔 https://t.co/8kkmtCJMiO pic.twitter.com/Zk25kHGN2O— TMZ (@TMZ) August 17, 2026

QUIZ. Tytuły z kierunkiem geograficznym. Pytamy o książki, filmy i obrazy Pytanie 1 z 10 Na rozgrzewkę banał! W serialu animowanym (ale nie dla dzieci) mieliśmy miasteczko: North Park South Park East Park West Park Następne pytanie