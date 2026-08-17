Kto wygra "Taniec z Gwiazdami 32"? Wybierz swojego FAWORYTA!

Spis treści
"Taniec z Gwiazdami" to ogólnoświatowy format
"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" to flagowy program rozrywkowy w historii polskiej telewizji, stanowiący rodzimą wersję brytyjskiego hitu "Strictly Come Dancing". W widowisku pary tworzone przez celebrytów i zawodowych tancerzy co tydzień prezentują układy z zakresu tańców standardowych oraz latynoamerykańskich. Pierwsze 13 edycji show wyemitował TVN w latach 2005–2011, a premierowy sezon zakończył się wygraną Oliviera Janiaka i Kamili Kajak, gromadząc w finale ponad 7,7-milionową publiczność. Od 2014 roku format kontynuuje Telewizja Polsat, w której uczestnicy walczą o nagrodę pieniężną oraz prestiżową Kryształową Kulę.
Zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" w Polsce
Oto zwycięzcy wszystkich edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsce, nie tylko w TVN, ale i również w Polsacie.
- Olivier Janiak – Kamila Kajak
- Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel
- Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska
- Kinga Rusin – Stefano Terrazzino
- Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak
- Anna Guzik – Łukasz Czarnecki
- Magdalena Walach – Cezary Olszewski
- Agata Kulesza – Stefano Terrazzino
- Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk
- Anna Mucha – Rafał Maserak
- Julia Kamińska – Rafał Maserak
- Monika Pyrek – Robert Rowiński
- Kacper Kuszewski – Anna Głogowska
- Aneta Zając – Stefano Terrazzino
- Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino
- Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska
- Ewelina Lisowska – Tomasz Barański
- Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke
- Robert Wabich – Hanna Żudziewicz
- Natalia Szroeder – Jan Kliment
- Beata Tadla – Jan Kliment
- Joanna Mazur – Jan Kliment
- Damian Kordas – Janja Lesar
- Edyta Zając – Michał Bartkiewicz
- Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz
- Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński
- Anita Sokołowska – Jacek Jeschke
- Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz
- Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke
- Mikołaj "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska
- Gamou Fall - Hanna Żudziewicz
To ich zobaczymy w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie
W Polsce pokazano już 31. edycji show, a 32 zawita już jesienią do Polsatu. Jak zwykle zagości tam tłum polskich gwiazd! Oto pary 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Monika Borzym i Michał Kassin
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Kto według ciebie ma największą szansę na wygraną w tym show? Kto sięgnie po Kryształową Kulę? Wybierz SWOJEGO FAWORYTA!