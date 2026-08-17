Kto wygra "Taniec z Gwiazdami 32"? Wybierz swojego FAWORYTA!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-17 12:18

Wielkimi krokami zbliża się już 32. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsce. W sierpniu 2026 roku ogłoszono nie tylko gwiazdy, ale i taneczne pary w najnowszym sezonie show. Ale kto wygra? Kto ma największe szanse? Postaw na swojego faworyta! Weź udział w naszym głosowaniu

"Taniec z Gwiazdami" to ogólnoświatowy format 

"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" to flagowy program rozrywkowy w historii polskiej telewizji, stanowiący rodzimą wersję brytyjskiego hitu "Strictly Come Dancing". W widowisku pary tworzone przez celebrytów i zawodowych tancerzy co tydzień prezentują układy z zakresu tańców standardowych oraz latynoamerykańskich. Pierwsze 13 edycji show wyemitował TVN w latach 2005–2011, a premierowy sezon zakończył się wygraną Oliviera Janiaka i Kamili Kajak, gromadząc w finale ponad 7,7-milionową publiczność. Od 2014 roku format kontynuuje Telewizja Polsat, w której uczestnicy walczą o nagrodę pieniężną oraz prestiżową Kryształową Kulę.

Zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" w Polsce 

Oto zwycięzcy wszystkich edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsce, nie tylko w TVN, ale i również w Polsacie.

  1. Olivier Janiak – Kamila Kajak
  2. Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel
  3. Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska
  4. Kinga Rusin – Stefano Terrazzino
  5. Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak
  6. Anna Guzik – Łukasz Czarnecki
  7. Magdalena Walach – Cezary Olszewski
  8. Agata Kulesza – Stefano Terrazzino
  9. Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk
  10. Anna Mucha – Rafał Maserak
  11. Julia Kamińska – Rafał Maserak
  12. Monika Pyrek – Robert Rowiński
  13. Kacper Kuszewski – Anna Głogowska
  14. Aneta Zając – Stefano Terrazzino
  15. Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino
  16. Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska
  17. Ewelina Lisowska – Tomasz Barański
  18. Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke
  19. Robert Wabich – Hanna Żudziewicz
  20. Natalia Szroeder – Jan Kliment
  21. Beata Tadla – Jan Kliment
  22. Joanna Mazur – Jan Kliment
  23. Damian Kordas – Janja Lesar
  24. Edyta Zając – Michał Bartkiewicz
  25. Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz
  26. Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński
  27. Anita Sokołowska – Jacek Jeschke
  28. Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz
  29. Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke
  30. Mikołaj "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska
  31. Gamou Fall - Hanna Żudziewicz
Nocna impreza uczestników "Tańca z gwiazdami". Mandaryna czarowała Miszczaka

To ich zobaczymy w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie 

W Polsce pokazano już 31. edycji show, a 32 zawita już jesienią do Polsatu. Jak zwykle zagości tam tłum polskich gwiazd! Oto pary 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie:

  1. Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  2. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  3. Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  4. Helena Englert i Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  6. Monika Borzym i Michał Kassin
  7. Dominik Rupiński i Estelle François
  8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  9. Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  10. Kaeyra i Kacper Rutka
  11. Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  12. Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Kto według ciebie ma największą szansę na wygraną w tym show? Kto sięgnie po Kryształową Kulę? Wybierz SWOJEGO FAWORYTA! 

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Kto wygra Taniec z Gwiazdami 32? Wybierz SWOJEGO FAWORYTA
Uczestnicy show Taniec z Gwiazdami stoją na scenie w barwnych strojach. O faworytach 32. edycji przeczytasz na SE.
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TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI