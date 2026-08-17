Kto wygra "Taniec z Gwiazdami 32"? Wybierz swojego FAWORYTA!

"Taniec z Gwiazdami" to ogólnoświatowy format

"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" to flagowy program rozrywkowy w historii polskiej telewizji, stanowiący rodzimą wersję brytyjskiego hitu "Strictly Come Dancing". W widowisku pary tworzone przez celebrytów i zawodowych tancerzy co tydzień prezentują układy z zakresu tańców standardowych oraz latynoamerykańskich. Pierwsze 13 edycji show wyemitował TVN w latach 2005–2011, a premierowy sezon zakończył się wygraną Oliviera Janiaka i Kamili Kajak, gromadząc w finale ponad 7,7-milionową publiczność. Od 2014 roku format kontynuuje Telewizja Polsat, w której uczestnicy walczą o nagrodę pieniężną oraz prestiżową Kryształową Kulę.

Zwycięzcy "Tańca z Gwiazdami" w Polsce

Oto zwycięzcy wszystkich edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsce, nie tylko w TVN, ale i również w Polsacie.

Olivier Janiak – Kamila Kajak Katarzyna Cichopek – Marcin Hakiel Rafał Mroczek – Aneta Piotrowska Kinga Rusin – Stefano Terrazzino Krzysztof Tyniec – Kamila Kajak Anna Guzik – Łukasz Czarnecki Magdalena Walach – Cezary Olszewski Agata Kulesza – Stefano Terrazzino Dorota Gardias – Andrej Mosejcuk Anna Mucha – Rafał Maserak Julia Kamińska – Rafał Maserak Monika Pyrek – Robert Rowiński Kacper Kuszewski – Anna Głogowska Aneta Zając – Stefano Terrazzino Agnieszka Sienkiewicz – Stefano Terrazzino Krzysztof Wieszczek – Agnieszka Kaczorowska Ewelina Lisowska – Tomasz Barański Anna Karczmarczyk – Jacek Jeschke Robert Wabich – Hanna Żudziewicz Natalia Szroeder – Jan Kliment Beata Tadla – Jan Kliment Joanna Mazur – Jan Kliment Damian Kordas – Janja Lesar Edyta Zając – Michał Bartkiewicz Piotr Mróz – Hanna Żudziewicz Ilona Krawczyńska – Robert Rowiński Anita Sokołowska – Jacek Jeschke Vanessa Aleksander – Michał Bartkiewicz Maria Jeleniewska – Jacek Jeschke Mikołaj "Bagi" Bagiński - Magdalena Tarnowska Gamou Fall - Hanna Żudziewicz

Nocna impreza uczestników "Tańca z gwiazdami". Mandaryna czarowała Miszczaka

To ich zobaczymy w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie

W Polsce pokazano już 31. edycji show, a 32 zawita już jesienią do Polsatu. Jak zwykle zagości tam tłum polskich gwiazd! Oto pary 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Kto według ciebie ma największą szansę na wygraną w tym show? Kto sięgnie po Kryształową Kulę? Wybierz SWOJEGO FAWORYTA!

Sonda Kto wygra Taniec z Gwiazdami 32? Wybierz SWOJEGO FAWORYTA Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz