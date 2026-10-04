QUIZ. Kiedy to było? Arcytrudny test z dat dla prawdziwych rekinów show-biznesu. Zdobędziesz chociaż 3 punkty?

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-10-04 5:08

Pamiętasz, kiedy Mandaryna zaliczyła słynny występ w Sopocie, a Edyta Górniak zaśpiewała hymn Polski na mundialu? A może bez problemu przypomnisz sobie, kiedy Michał Wiśniewski poślubił Martę, a Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan powiedzieli sobie "tak"? Ten quiz sprawdzi, czy oprócz nazwisk i największych afer pamiętasz również konkretne daty.

Zamyślona kobieta otoczona rozsypanymi cyframi. Rozwiąż quiz o datach w show-biznesie na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Wielkie wydarzenia, gwiazdy i premiery

Polski show-biznes przez ostatnie dekady dostarczył nam mnóstwa niezapomnianych momentów. Pierwszy "Big Brother", "Idol", "Taniec z Gwiazdami", "Ranczo”" czy występ Mandaryny w Sopocie na stałe zapisały się w pamięci widzów. Problem w tym, że po latach łatwo pomylić, czy dane wydarzenie miało miejsce w 2001, 2003, a może 2005 roku.

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Podobnie jest z historią polskiej muzyki. Kiedy dokładnie Cleo i Donatan wystąpili z "My Słowianie" na Eurowizji? W którym roku Brathanki podbiły listy przebojów "Czerwonymi koralami"? I kiedy rozpoczęła się telewizyjna historia "M jak miłość"?

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Tu nie wystarczy dobra pamięć. Zmierz się z naszym quizem

Przygotowaliśmy 10 pytań dotyczących ważnych wydarzeń z polskiej popkultury. Będą gwiazdy, kultowe programy, seriale, wielkie koncerty, śluby i występy, o których swego czasu mówiła cała Polska. Niektóre odpowiedzi wydają się oczywiste. Inne mogą jednak nieźle namieszać w głowie.

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Sprawdź, czy potrafisz przyporządkować wydarzenia do właściwego roku. Tylko prawdziwe rekiny show-biznesu zdobędą komplet punktów!

Kiedy to było? Arcytrudny quiz z dat dla prawdziwych rekinów show-biznesu
Pytanie 1 z 10
W którym roku odbyła się premiera 1. edycji programu "Big Brother" w Polsce?
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