QUIZ. Kiedy to było? Arcytrudny test z dat dla prawdziwych rekinów show-biznesu. Zdobędziesz chociaż 3 punkty?

Wielkie wydarzenia, gwiazdy i premiery

Polski show-biznes przez ostatnie dekady dostarczył nam mnóstwa niezapomnianych momentów. Pierwszy "Big Brother", "Idol", "Taniec z Gwiazdami", "Ranczo”" czy występ Mandaryny w Sopocie na stałe zapisały się w pamięci widzów. Problem w tym, że po latach łatwo pomylić, czy dane wydarzenie miało miejsce w 2001, 2003, a może 2005 roku.

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Podobnie jest z historią polskiej muzyki. Kiedy dokładnie Cleo i Donatan wystąpili z "My Słowianie" na Eurowizji? W którym roku Brathanki podbiły listy przebojów "Czerwonymi koralami"? I kiedy rozpoczęła się telewizyjna historia "M jak miłość"?

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Tu nie wystarczy dobra pamięć. Zmierz się z naszym quizem

Przygotowaliśmy 10 pytań dotyczących ważnych wydarzeń z polskiej popkultury. Będą gwiazdy, kultowe programy, seriale, wielkie koncerty, śluby i występy, o których swego czasu mówiła cała Polska. Niektóre odpowiedzi wydają się oczywiste. Inne mogą jednak nieźle namieszać w głowie.

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Sprawdź, czy potrafisz przyporządkować wydarzenia do właściwego roku. Tylko prawdziwe rekiny show-biznesu zdobędą komplet punktów!