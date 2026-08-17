Summer eye care – letni rytuał dla okolic oczu

Słoneczne i wietrzne dni, klimatyzowane pomieszczenia, a także częsty kontakt ze słoną lub chlorowaną wodą sprawiają, że okolica oczu może potrzebować dodatkowego wsparcia. Poranny rytuał warto skoncentrować na nawilżeniu, lekkim odświeżeniu i redukcji opuchnięć, natomiast wieczorem postawić na komfortowe konsystencje i dobrane składniki wspierające regenerację. Oto cztery produkty, które odpowiadają na najważniejsze potrzeby delikatnej okolicy oczu i pozwalają zachować świeże, wypoczęte spojrzenie przez całe lato.

PIELĘGNACYJNY LIFTING W SERUM

Skoncentrowane EISENBERG THE EYE SERUM łączy witaminy, ekstrakty roślinne i peptydy, aby kompleksowo zadbać o delikatną okolicę oczu. Formuła pomaga wygładzić zmarszczki, zmniejszyć widoczność cieni i obrzęków oraz poprawić mikrokrążenie, dzięki czemu spojrzenie wygląda na bardziej wypoczęte i świeże. Za działanie odpowiadają Formuła Trio-Molecular®, ekstrakt z kory albizji, świetlika, pokrzywy indyjskiej i zielonej herbaty, a także peptydy ryżu i olej z pestek winogron. Lekka żelowa konsystencja dobrze sprawdza się również w letniej pielęgnacji, kiedy skóra potrzebuje intensywnego działania bez uczucia obciążenia.

Wypróbuj: EISENBERG THE EYE SERUM, 399 zł/15 ml/sephora.pl Produkty EISENBERG dostępne są w perfumeriach Sephora i na sephora.pl

WYGŁADZENIE I BLASK POD RĘKĄ

Poręczne NUXE Merveillance LIFT Rozświetlające serum pod oczy pozwala szybko odświeżyć okolice oczu wtedy, gdy skóra potrzebuje dodatkowego wsparcia. Już po pierwszej aplikacji spojrzenie wygląda na bardziej wypoczęte i promienne, a przy regularnym stosowaniu serum pomaga wygładzić drobne linie oraz poprawić jędrność skóry. Formułę oparto na połączeniu kwasu hialuronowego o niskiej masie cząsteczkowej, niacynamidu i kofeiny, uzupełnionych o ultrakorygujący olejek z mikroalg. Składniki te pomagają intensywnie nawilżyć skórę, zmniejszyć widoczność cieni i ograniczyć oznaki zmęczenia, dzięki czemu produkt świetnie sprawdzi się także podczas intensywnego, wakacyjnego dnia.

Wypróbuj: NUXE Merveillance LIFT Rozświetlające serum pod oczy, 170 zł/12 ml

CERAMIDOWE WSPARCIE BARIERY OCHRONNEJ

W letniej pielęgnacji warto szczególnie zadbać o barierę hydrolipidową, dlatego YOSKINE AGE RITUAL Rewitalizujący Krem pod oczy wykorzystuje CERAMIDE REPAIR COMPLEX™, czyli biomimetyczne ceramidy wspierające odbudowę i ochronę delikatnej skóry. Formułę uzupełniają kompleks ceramidowo-peptydowy, Natural Lift oraz peptydy ryżowe, które pomagają zatrzymać wodę, wygładzić skórę i poprawić jej elastyczność. Lekka, jedwabista konsystencja zapewnia komfort bez uczucia ciężkości, jednocześnie nadając okolicy oczu bardziej gładki i wypoczęty wygląd. To formuła stworzona z myślą o skórze, która latem szczególnie potrzebuje ukojenia i regeneracji.

Wypróbuj: YOSKINE AGE RITUAL Rewitalizujący Krem pod oczy, 64,99 zł/30 ml

UKOJENIE NA LETNI PORANEK

W upalne dni szczególnie dobrze sprawdza się ZO® SKIN HEALTH GROWTH FACTOR EYE SERUM – lekkie serum o żelowej konsystencji wyposażone w chłodzący aplikator, który podczas nakładania pozwala wykonać delikatny masaż okolicy oczu. Formuła pomaga wygładzić zmarszczki, zmniejszyć widoczność obrzęków i zasinień oraz wspierać naturalne procesy regeneracyjne naszej skóry. Zastosowana technologia ZO Growth Factor Technology wykorzystuje roślinne czynniki wzrostu wspierające produkcję kolagenu i poprawę kondycji skóry. Chłodzący aplikator dodatkowo koi, odświeża i delikatnie pobudza mikrokrążenie, przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu zmęczonej okolicy oczu.

Wypróbuj: ZO® SKIN HEALTH GROWTH FACTOR EYE SERUM, 635 zł/15 ml