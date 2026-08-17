Kultowy sklep otwiera się w Gdańsku. Wiemy, kiedy wielkie otwarcie

Nowy sklep marki będzie zlokalizowany w Forum Gdańsk, na poziomie zero. W jego ofercie znajdą się kultowe biustonosze, majtki i piżamy Victoria’s Secret w wielu kolekcjach. Klienci będą mogli również wybierać spośród kosmetyków marki, w tym popularnych perfum, mgiełek i produktów zapachowych, takich jak bestsellerowa woda perfumowana Bombshell– kompozycja otwierająca się iskrzącą nutą brazylijskiej purpurowej marakui, z kremową słodyczą madagaskarskiej waniliowej orchidei oraz sercem w postaci charakterystycznego dla tej linii zapachu piwonii.

Otwarcie nowego butiku Victoria’s Secret w Gdańsku wpisuje się w szerszy trend powrotu i redefinicji marki na rynku globalnym. W ostatnich latach firma przeszła znaczącą transformację, stawiając na inkluzywność, różnorodność i autentyczność. Nowe kolekcje i kampanie reklamowe odzwierciedlają te zmiany, promując pozytywny obraz ciała i celebrując siłę oraz piękno kobiet w każdym rozmiarze i wieku, co z pewnością ucieszy polskie klientki.

Nowy sklep będzie oferował także profesjonalny brafitting – indywidualne konsultacje w zakresie doboru biustonosza. Ta całkowicie bezpłatna usługa nie będzie wymagała wcześniejszej rezerwacji. Wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy, jak duży wpływ na komfort i zdrowie ma odpowiednio dobrany biustonosz. Szacuje się, że nawet 80% pań nosi niewłaściwy rozmiar, co może prowadzić do bólu pleców, ramion, a nawet problemów z postawą. Profesjonalny brafitting to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim inwestycja w dobre samopoczucie i pewność siebie, podkreślająca naturalne kształty i zapewniająca optymalne wsparcie przez cały dzień.