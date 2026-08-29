Nowe perfumy od Seleny Gomes już dostępne. Nowe początki pełne zapachu gruszki i ciepłej wanilii

Marki kosmetyczne coraz chętniej stawiają na segment perfum. Zapachy zdobywają coraz większą popularność i sprawiają, że wierni jednej marce konsumenci mogą testować produkty z wielu kategorii. Swój zapach wypuściła między innymi marka Huda Beauty, a jej perfumy pachną podobnie jak kultowy puder brandu. Również marka PIXI ma w swojej ofercie trzy wyjątkowe i rześkie zapachy. Jedną z pierwszych marek, która zaoferowała swoje perfumy było Rare Beauty. To właśnie Selena Gomez wypuściła wodę perfumowaną RARE, która spotkała się z ciepłym odbiorem wśród klientów. Teraz Rare Beauty przedstawia swój kolejny zapach, który ma być obietnicą nowego początku i mieszanką letnich nut z aromatami zbliżającej się jesieni.

W Sephorze pojawił się właśnie nowy zapach Rare Beauty. Jest on dostępny w cenie 349,00 zł za 50 ml. Rare Beginnings to wyjątkowa woda perfumowana, która kusi gruszkowymi aromatami i zmysłową waniliną. Zapach Rare Beginnings to prawdziwa oda do zmysłowości, otwierająca się iskrzącą eksplozją soczystej czarnej porzeczki, przełamanej promienistą świeżością bergamotki i subtelnym, pikantnym pocałunkiem różowego pieprzu. To wstęp pełen intrygi i dynamiki, który szybko ustępuje miejsca rozkwitającemu sercu kompozycji. W nim króluje bukiet zmysłowych kwiatów: królewska róża, upojny jaśmin i pudrowy fiołek splatają się w harmonijną symfonię, nadając zapachowi głębię i kobiecą elegancję. Całość otula się w ciepłą i miękką bazę, gdzie słodka wanilia łączy się z cielesnym piżmem i żywicznym bursztynem, tworząc długotrwały, uwodzicielski ślad na skórze, który pozostaje w pamięci.

Rare Beginnings to zapach, który z każdą nutą opowiada historię zmysłowości i elegancji, idealny dla osoby pragnącej podkreślić swoją indywidualność i pozostawić niezapomniane wrażenie. Jego złożona, a jednocześnie doskonale zbalansowana kompozycja sprawia, że jest to wybór dla tych, którzy cenią sobie wyrafinowanie i unikalność. Dla wszystkich, którzy pragną odkryć tę olfaktoryczną podróż, mam dobrą wiadomość: Rare Beginnings jest dostępny wyłącznie w perfumeriach Sephora, gdzie można osobiście doświadczyć jego magii i pozwolić, by ten wyjątkowy zapach stał się początkiem czegoś niezwykłego.

Autor: Rare Beauty/ Materiały prasowe