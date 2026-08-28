Moda na jesień i zimę. Szlachetne kolory mieszają się z komfortem i pięknem z jesiennych kurortów

Sezon otwiera Whispers of Autumn, czyli paleta ciepłego écru, makadamii, głębokiego piaskowego beżu i czerwieni, przełamana odcieniami przygaszonego fioletu i korzennej zieleni. Motyw Autumn Gem stanowi centralny punkt tej historii, pojawiając się na zwiewnych sukienkach, koszulach z Tencelu oraz efektownych sukienkach koszulowych, które poruszają się z naturalną lekkością. Okrycia wierzchnie ze sztucznego futra z wstawkami o fakturze skóry krokodyla, wprowadzają wyrazisty kontrast faktur, natomiast linia garniturowa Viola, obejmująca marynarki, kamizelki, spodnie o kroju tailored oraz spódnico-szorty, wykorzystuje miękką dzianinową konstrukcję, która subtelnie modeluje sylwetkę. Ta odsłona opiera się na krojach, które delikatnie podążają za linią ciała zamiast ściśle je opinać, tkaninach miękko układających się w ruchu oraz tonalnej palecie oddającej subtelny romantyzm wczesnej jesieni. To garderoba dopracowana, kobieca i niezwykle łatwa do stylizacji.

Wraz z nadejściem chłodniejszej części sezonu MARCIANO by GUESS zwraca się ku przepychowi w odsłonie A Baroque Winter in Paisley & Brocade. Sukienki z satynowej wiskozy, kwiatowe brokatowe wzory oraz aksamitne garniturowe fasony w jodełkę tworzą świat pełen bogactwa i głębi. Paleta kolorystyczna przechodzi w odcienie ciemnej czekolady, mineralnej szarości, głębokiego bordo i jedwabistego taupe, przywołując atmosferę zimowych wieczorów i wnętrz rozświetlonych blaskiem świec.

Okrycia wierzchnie same w sobie stają się mocnym elementem stylizacji: płaszcze z podwójnej wełny z wyrazistymi mankietami, peleryny z paskiem oraz matowe kurtki puchowe wykończone miękkim sztucznym futrem. Dzianiny zyskują rzeźbiarską objętość i złote zdobienia, a linia Vittoria, od topów typu halter po spódnice midi, wnosi do najbardziej eleganckich outfitów sezonu wysublimowaną zmysłowość. To MARCIANO by GUESS w najbardziej dekadenckim wydaniu: luksusowe, pełne wyrazistych faktur i bezkompromisowo glamour.

Następnie kolekcja jesień-zima 2026 płynnie przechodzi w The Warmth of the Earth, odsłonę zakorzenioną w otulającym komforcie i stonowanej elegancji. Kamizelki ze sztucznego futra, modele przewiązywane paskami o fakturze skóry krokodyla oraz miękkie swetry z domieszką kaszmiru tworzą efekt przyjemnego otulenia, podczas gdy garniturowe elementy z wykończeniem croco i bawełniane spodnie o efekcie denimu dodają kolekcji nowoczesnego, miejskiego charakteru. Głębokie piaskowe beże, złociste odcienie, makadamia i intensywna czerń nawiązują do bogactwa naturalnych krajobrazów, tworząc ciepły kontrapunkt dla zimowego chłodu. Mięsiste dzianiny, miękka szenila i przejściowe trencze dopełniają tę historię, budując garderobę, która równoważy miękkość ze strukturą, a komfort z elegancją.

Gdy zapada zmrok, MARCIANO by GUESS wkracza na najbardziej magnetyczne terytorium sezonu za sprawą Wild After Dark. Print Golden Fur staje się centralnym motywem tej odsłony, pojawiając się na bluzkach, spódnicach i zwiewnych sukienkach, które subtelnie połyskują w ruchu. Nasycone, biżuteryjne odcienie, takie jak intensywny oceaniczny błękit, głębokie bordo i mineralna szarość, w połączeniu z głęboką czernią tworzą sezonową paletę, stworzoną z myślą o wieczorowym magnetyzmie. Sukienki z wełnianego żakardu, garniturowe fasony z dzianiny Ponte oraz eleganckie spodnie z prostą nogawką stanowią nowoczesną przeciwwagę dla wyrazistości printu. To kolekcja oparta na wydłużonych, rzeźbiarskich fasonach, stworzona dla kobiet, które przyciągają uwagę bez potrzeby zabiegania o nią.

Sezon jesień-zima 2026 zamyka Night Out, czyli efektowny glamour i kroje podkreślające sylwetkę. Koronka, tkaniny typu bandage, siateczka i połyskujący jersey spotykają się w kolekcji sukienek, kombinezonów i osobnych elementów z dekoracyjnymi detalami, tworząc najbardziej odważne propozycje sezonu. Od kombinezonu Savanna z koronkowymi wstawkami, przez sukienkę Selin o fasonie bandage, po długą spódnicę Ezme z efektownymi detalami, każdy model został zaprojektowany tak, aby z precyzją i wyczuciem podkreślać sylwetkę. Zdobione topy, fasony z wysokim kołnierzem oraz minimalistyczne body dopełniają kolekcję, tworząc garderobę, która płynnie przechodzi od koktajlowego spotkania do późnej nocy na parkiecie.

Od jesiennej subtelności, przez zimowy przepych, po magnetyzm wieczorowych stylizacji, każdy rozdział kolekcji MARCIANO by GUESS jesień-zima 2026 odzwierciedla DNA marki, głęboko zakorzenione w kunszcie wykonania, kobiecości i nowoczesnym luksusie. To sezon, w którym szlachetne materiały, rzeźbiarskie linie i wyraziste printy tworzą wizerunek kobiety, która traktuje styl jako formę wyrażania siebie.

Autor: MARCIANO by GUESS/ Materiały prasowe

Autor: MARCIANO by GUESS/ Materiały prasowe

Autor: MARCIANO by GUESS/ Materiały prasowe