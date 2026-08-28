Kultowa marka arabskich zapachów już w Polsce! Koniec ze stereotypem arabskich perfum. LE CHAMEAU przełamuje schemat

Arabskie perfumy, ale nie tylko ciężki oud

To właśnie różnorodność jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów LE CHAMEAU. W portfolio marki obok klasycznych orientalnych składników pojawiają się nuty, które doskonale wpisują się we współczesne preferencje europejskich odbiorców: owoce, kwiaty, wanilia, karmel, piżmo, drewno, ambra, a nawet wyraźnie gourmandowe kompozycje.

Dobrym przykładem jest Melissa Royal Bee (porównywana do La Bomba Carolina Herrera) – jeden z najbardziej charakterystycznych kobiecych zapachów marki. Kompozycję otwierają czarna porzeczka i pitaja, następnie pojawiają się rum i czerwona piwonia, a całość zamyka wanilia i paczula. Efekt? Owocowo-kwiatowa słodycz z ciepłym, zmysłowym wykończeniem.

Inne oblicze LE CHAMEAU pokazuje Dallah Turkish, łączący soczystą gruszkę, liczi, czarną porzeczkę i różowy pieprz z turecką różą, różą majową i frezją. W bazie pojawiają się bursztyn i ambra – czyli klasyczne orientalne DNA, ale podane w bardziej wielowymiarowej, współczesnej kompozycji.

Z kolei Arabia Bon Voyage pokazuje, jak mocno marka eksperymentuje z gourmandem. Brzoskwinia, mandarynka i pomarańcza prowadzą do serca z karmelem, jaśminem i kwiatem pomarańczy, a baza łączy drzewne akordy.

Od „arabskiego zapachu” do własnego zapachowego stylu

Portfolio LE CHAMEAU nie zostało stworzone dla jednej grupy miłośników perfum. Marka pozwala poruszać się pomiędzy różnymi światami zapachowymi – od świeżych i kwiatowych kompozycji, przez słodkie gourmandy, aż po głębokie, orientalne zapachy. Qafila Pure Gold łączy cytrusy (alabryjska bergamotka, brazylijska pomarańcza, sycylijska cytryna), z przyprawami, zielonym jabłkiem, gruszką, melonem, cynamonem i wanilią z Madagaskaru. To przykład kompozycji, która wykorzystuje charakterystyczne dla regionu ciepło i przyprawowość, ale zestawia je z owocową świeżością i nowoczesną bazą.

Jeszcze bardziej dosłownym ukłonem w stronę trendu gourmand jest Choco Late – propozycja dla osób, które traktują perfumy niemal jak kolejną formę przyjemności i lubią zapachy kojarzące się z deserami, słodyczą i otuleniem.

Nie tylko dla Niej

LE CHAMEAU ma również mocną ofertę męską. Jednym z jej przykładów jest Arabia Code– nowoczesna kompozycja oparta na zielonej mandarynce, gałce muszkatołowej i fasoli tonka. Zapach łączy świeże, cytrusowe otwarcie z pudrowo-eleganckim sercem i ciepłą, drzewną bazą. Zapach jest porównywany do kultowego Armani Code, a użytkownicy serwisów perfumowych zwracają uwagę na jego podobieństwo do charakterystycznego DNA tego typu designerskich kompozycji.

Dlaczego warto wybrać LE CHAMEAU?

LE CHAMEAU łączy bogate orientalne dziedzictwo Dubaju z francuską sztuką perfumeryjną, tworząc kompozycje, w których tradycja spotyka się z nowoczesną elegancją. Flakony przyciągają uwagę równie mocno jak zamknięte w nich kompozycje – bogate zdobienia, złote detale i orientalne akcenty nadają im luksusowy, wyrazisty charakter. To perfumy, które nie tylko pięknie pachną, ale również efektownie prezentują się na toaletce, wpisując się w estetykę współczesnego arabskiego luksusu.

Nowość dostępna w Drogeriach NATURA

Perfumy LE CHAMEAU można kupić stacjonarnie oraz online w Drogeriach NATURA. To zapachy, które zdecydowanie się wyróżniają – charakterystyczne, wielowymiarowe kompozycje pozwalają odejść od oczywistych zapachów i znaleźć własny signature scent.

Autor: LE CHAMEAU/ Materiały prasowe

Autor: LE CHAMEAU / Materiały prasowe