Koniec z ramoneskami. Jesienią ulice zdominują takie kurtki

W nadchodzącym sezonie jesiennym kurtki z kołnierzem typu "funnel neck" zyskują na popularności, łącząc estetykę z funkcjonalnością.

Ich podniesiona stójka skutecznie osłania szyję przed zimnem i wiatrem, często zastępując tradycyjny szalik.

Ten fason jest niezwykle wszechstronny, pozwalając na tworzenie różnorodnych stylizacji – od codziennych po bardziej eleganckie.

Z nadejściem chłodniejszych dni, odpowiednie okrycie wierzchnie staje się nieodłącznym elementem każdej stylizacji. Wybierając kurtkę, warto zwrócić uwagę na modele typu funnel neck, które doskonale łączą modny wygląd z ochroną przed zimnem. Wyróżnia je charakterystyczna, wysoka stójka, która precyzyjnie otula szyję po zapięciu.

Wysoki kołnierz to klucz do sukcesu

Konstrukcja kołnierza to główny atut kurtek funnel neck. Zamiast standardowych rozwiązań projektanci postawili na wyraźnie podniesioną formę, która błyskawicznie dodaje całej stylizacji wyrazistości i pazura.

To nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim praktyczności. Podczas wietrznych dni stójka z powodzeniem zastępuje szalik, ożywiając przy tym najprostszą kreację. Choć trend czerpie inspiracje z eleganckiej mody lat 60., obecne interpretacje są zdecydowanie bardziej nonszalanckie i swobodne.

Z czym łączyć kurtkę funnel neck?

Opcji stylizacyjnych jest całe mnóstwo. W casualowym wydaniu świetnie sprawdzą się w duecie z szerokimi jeansami i wygodnymi sneakersami, tworząc niezobowiązujący, lecz intrygujący look. Fanki elegancji mogą zestawić kurtkę ze stójką z dzianinową sukienką midi i kozakami, co idealnie sprawdzi się zarówno w biurze, jak i na popołudniowym spotkaniu. Zwolenniczki nieco odważniejszych rozwiązań mogą z kolei postawić na modele przypominające bomberki lub te wykonane z ekoskóry, które w połączeniu z satynową spódnicą i masywnymi butami stworzą niebanalny kontrast.

Funnel neck – hit i wygoda na jesień

Rzadko się zdarza, aby jesienne hity wybiegów były tak bardzo funkcjonalne, jak ma to miejsce w tym przypadku. Kurtka z wysokim kołnierzem jest nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale również niezwykle użyteczna w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, a jej uniwersalność pozwala na tworzenie sportowych, minimalistycznych lub eleganckich zestawień. Odpowiednie modele, w kolorach takich jak beż czy dominujący ostatnio czekoladowy brąz, można z łatwością znaleźć w popularnych sklepach, na przykład Reserved, Sinsay czy H&M.

Jeżeli w tym sezonie zamierzasz zainwestować tylko w jeden nowy element odzieży wierzchniej, kurtka funnel neck będzie strzałem w dziesiątkę. Jej stójka nie tylko chroni przed wiatrem i przyciąga spojrzenia, ale też stanowi doskonałą bazę dla wielu zróżnicowanych stylizacji, co czyni ją trendem o niezwykle praktycznym wymiarze.

Polska złota jesień

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