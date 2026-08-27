Wybraliśmy top 3 najpiękniejszych perfum na jesień z Sephory. Pumpkin Crème i zapach ulubionej kawy. Tak będzie pachnieć jesień 2026

Jesień to bez wątpienia czas, gdy świat otula się ciepłem i przytulnością. Wraz z pierwszymi chłodniejszymi dniami, z szaf wyciągamy miękkie kocyki, z półek znikają ulubione kubeczki na gorące napoje, a w powietrzu zaczyna unosić się zapach palonych świec, tworząc atmosferę hygge. To właśnie jesień zyskała status najbardziej przytulnej i emocjonalnie ciepłej pory roku.

Jesień również sezon, w którym zmysły wyostrzają się na zapachy, a te jesienne są szczególnie uwodzicielskie – nie tylko w domowych zakamarkach, ale i w świecie perfum. Choć prawdziwym królestwem zapachów, pełnym niezliczonych flakonów i kuszących aromatów, jest Sephora, my postanowiliśmy przebić się przez tę puszczę woni i wyłuskać esencję jesieni. Wybraliśmy dla Was najpiękniejsze jesienne zapachy z Sephory, które idealnie oddają klimat sezonu – od rozgrzewającej kawy i słodkiej dyni, po korzenne przyprawy i inne, najbardziej "instagramowe" nuty, które sprawią, że poczujecie magię jesieni na własnej skórze.

Top 3 zapachy na jesień 2026 z Sephory

KAYALI Freedom Musk Latte 41 - Woda perfumowana

to odważny i zachęcający zapach, który oddaje nieodparte ciepło Twojej ulubionej chwili przy kawie. Zapach otwiera się żywą eksplozją mandarynki, pikantnego cynamonu i różowego pieprzu, po czym rozpływa się w bogatym sercu aksamitnego latte i aromatycznej lawendy. Wyrafinowana baza ujawnia się wraz z charakterystycznym akordem KAYALI, kremowym drewnem cedrowym i wykwintnym piżmem czekoladowym, które otulają Cię pachnącym bąbelkiem czystej słodyczy.

Autor: KAYALI/ Materiały prasowe

LE MONDE GOURMAND Pumpkin Crème - Woda perfumowana

Pumpkin Crème to gourmandowy zapach, który otula Cię delikatnym i kojącym ciepłem. Już od pierwszych nut akordy przypraw dyniowych i subtelnej gałki muszkatołowej przywołują aromat świeżo upieczonych dyniowych smakołyków. W nutach bazy piżmo i drzewo sandałowe pozostawiają na skórze miękki, aksamitny ślad. Pumpkin Crème oddaje całą otulającą słodycz jesieni.

Autor: LE MONDE GOURMAND/ Materiały prasowe

PHLUR Missing Person - Woda perfumowana

Ożywiona kojącymi akordami białego piżma, wzbogacona lekkimi kwiatowymi nutami jaśminu i promiennego kwiatu pomarańczy oraz otulona subtelnym woalem delikatnych nut drzewnych – woda perfumowana Missing Person jest świeża, kojąca i nieodparcie prowokująca.