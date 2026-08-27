Moda na jesień 2026. Codzienność w szlachetnym wydaniu

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-08-27 8:31

OCHNIK prezentuje Premium Capsule – limitowaną kolekcję stworzoną z myślą o sezonie jesień–zima, w której główną rolę odgrywają szlachetne materiały, dopracowane wykończenia i wyraziste formy. To propozycja dla kobiet poszukujących garderoby o luksusowym charakterze, łączącej ponadczasową elegancję z nowoczesnym podejściem do mody.

Kobieta w skórzanym płaszczu z futrzanym kołnierzem i wysokich kozakach. O kolekcji OCHNIK przeczytasz na SE.
Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Punktem wyjścia dla kolekcji są zróżnicowane faktury i głębokie, nasycone kolory. Naturalna skóra, satyna, żakard i welur budują wielowymiarowe stylizacje, którym charakter nadają dekoracyjne złote detale, subtelny połysk tkanin oraz efektowne wykończenia. Paleta barw opiera się na odcieniach burgundu, czekoladowego brązu i klasycznej czerni – kolorach, które definiują elegancję nadchodzącego sezonu.

Skóra w roli głównej

Jednym z najmocniejszych elementów kolekcji są modele z naturalnej skóry. Krótka kurtka o lekko oversize'owej formie i obniżonej linii ramion łączy współczesny fason z wyrazistą fakturą skóry i głębokim burgundowym kolorem. Obok niej w kolekcji pojawiają się także długi, czarny płaszcz oraz kurtka w głębokim odcieniu brązu. Wykonane z gładkiej skóry i wykończone miękkim sztucznym futrem wyróżniają się połączeniem wyrafinowanej elegancji i funkcjonalności.

W kapsule nie zabrakło również nowoczesnych interpretacji okryć puchowych. Krótkie kurtki wykonane z żakardowego weluru o kwiatowym wzorze oraz satynowej tkaniny z subtelnym połyskiem pokazują, że funkcjonalność może iść w parze z wysmakowaną estetyką. Kolekcję dopełniają efektowne modele z naturalnych piór indyczych oraz futra owcy tybetańskiej, które nadają sylwetkom wyrazistości i modowego charakteru.

Ochnik
Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Wieczorowa elegancja

Istotnym elementem linii premium są także wieczorowe propozycje. Żakardowy garnitur o botanicznym wzorze, welurowa sukienka z ornamentalnym motywem oraz efektowne satynowe bluzki, spódnice i sukienki wykończone koronką tworzą spójną opowieść o kobiecej elegancji. Uzupełniają je transparentna koszula z koronkowymi detalami, skórzana spódnica midi i szerokie skórzane spodnie, które wprowadzają do kolekcji nowoczesny, minimalistyczny akcent.

Całość dopełniają akcesoria zaprojektowane w tej samej estetyce – skórzane torebki z biżuteryjnymi okuciami, czółenka, botki i kozaki w odcieniach czerni, brązu i burgundu, a także miękkie swetry z dodatkiem kaszmiru, efektowny szalik z wełny owcy tybetańskiej oraz klasyczny beret i toczek o minimalistycznej formie, wykonane z przyjemnego w dotyku materiału o filcowanej fakturze.

OCHNIK Premium Capsule to kolekcja stworzona z myślą o wyjątkowych okazjach, dla kobiet, które wybierają ponadczasową elegancję i świadomie budują garderobę opartą na szlachetnych materiałach.

Ochnik
Autor: Ochnik/ Materiały prasowe
Ochnik
Autor: Ochnik/ Materiały prasowe
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