Moda na jesień 2026. Codzienność w szlachetnym wydaniu

Punktem wyjścia dla kolekcji są zróżnicowane faktury i głębokie, nasycone kolory. Naturalna skóra, satyna, żakard i welur budują wielowymiarowe stylizacje, którym charakter nadają dekoracyjne złote detale, subtelny połysk tkanin oraz efektowne wykończenia. Paleta barw opiera się na odcieniach burgundu, czekoladowego brązu i klasycznej czerni – kolorach, które definiują elegancję nadchodzącego sezonu.

Skóra w roli głównej

Jednym z najmocniejszych elementów kolekcji są modele z naturalnej skóry. Krótka kurtka o lekko oversize'owej formie i obniżonej linii ramion łączy współczesny fason z wyrazistą fakturą skóry i głębokim burgundowym kolorem. Obok niej w kolekcji pojawiają się także długi, czarny płaszcz oraz kurtka w głębokim odcieniu brązu. Wykonane z gładkiej skóry i wykończone miękkim sztucznym futrem wyróżniają się połączeniem wyrafinowanej elegancji i funkcjonalności.

W kapsule nie zabrakło również nowoczesnych interpretacji okryć puchowych. Krótkie kurtki wykonane z żakardowego weluru o kwiatowym wzorze oraz satynowej tkaniny z subtelnym połyskiem pokazują, że funkcjonalność może iść w parze z wysmakowaną estetyką. Kolekcję dopełniają efektowne modele z naturalnych piór indyczych oraz futra owcy tybetańskiej, które nadają sylwetkom wyrazistości i modowego charakteru.

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

Wieczorowa elegancja

Istotnym elementem linii premium są także wieczorowe propozycje. Żakardowy garnitur o botanicznym wzorze, welurowa sukienka z ornamentalnym motywem oraz efektowne satynowe bluzki, spódnice i sukienki wykończone koronką tworzą spójną opowieść o kobiecej elegancji. Uzupełniają je transparentna koszula z koronkowymi detalami, skórzana spódnica midi i szerokie skórzane spodnie, które wprowadzają do kolekcji nowoczesny, minimalistyczny akcent.

Całość dopełniają akcesoria zaprojektowane w tej samej estetyce – skórzane torebki z biżuteryjnymi okuciami, czółenka, botki i kozaki w odcieniach czerni, brązu i burgundu, a także miękkie swetry z dodatkiem kaszmiru, efektowny szalik z wełny owcy tybetańskiej oraz klasyczny beret i toczek o minimalistycznej formie, wykonane z przyjemnego w dotyku materiału o filcowanej fakturze.

OCHNIK Premium Capsule to kolekcja stworzona z myślą o wyjątkowych okazjach, dla kobiet, które wybierają ponadczasową elegancję i świadomie budują garderobę opartą na szlachetnych materiałach.

Autor: Ochnik/ Materiały prasowe