Nowa kolekcja z Pepco to strzał w dziesiątkę. Te dodatki zrobią furorę tej jesieni

Początek jesieni to świetny czas na drobną metamorfozę mieszkania, która pozwoli stworzyć ciepłą i przyjemną atmosferę przy użyciu nieskomplikowanych rozwiązań.

przy użyciu nieskomplikowanych rozwiązań. Dzięki nowej ofercie z Pepco można tanim kosztem wprowadzić do domu jesienny klimat, wybierając odpowiednio skomponowane i budżetowe akcesoria.

W kolekcji królują materiały pochodzenia naturalnego, uspokajające kolory oraz subtelne motywy , które doskonale współgrają z chłodniejszą aurą za oknem.

, które doskonale współgrają z chłodniejszą aurą za oknem. Wśród propozycji znajdziemy praktyczne elementy wyposażenia kuchni (np. patery, naczynia), a także ozdoby do salonu czy korytarza (np. ramki, poduszki), które błyskawicznie zmienią wygląd każdego pomieszczenia.

Początek jesieni to doskonała okazja do odświeżenia wystroju mieszkania i wprowadzenia do niego przytulnego klimatu. Drewniane akcenty, stonowane barwy, subtelne wzory i odpowiednie dodatki potrafią wyczarować przestrzeń, w której z przyjemnością spędzimy długie wieczory, relaksując się z kubkiem ciepłego naparu i dobrą lekturą. W sklepach sieci Pepco można znaleźć nową kolekcję, która idealnie oddaje ten nastrój.

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Przytulne wnętrze dzięki akcesoriom z Pepco

Aby przygotować mieszkanie na jesień, nie musimy od razu planować gruntownego remontu czy kupować nowych kompletów mebli. Często kluczem do sukcesu są właściwie skomponowane detale. Elementy z drewna, motywy roślinne, ozdobna zastawa stołowa czy miękkie tekstylia mogą całkowicie odświeżyć wygląd naszej kuchni, jadalni oraz salonu.

Najnowsza oferta przygotowana przez Pepco koncentruje się właśnie na tego typu niewielkich zmianach. W asortymencie królują naturalne surowce, delikatne kolory i nienachalne ozdoby, które znakomicie współgrają z jesienną aurą. Co niezwykle istotne, spora część tych artykułów jest dostępna w bardzo atrakcyjnych cenach, dlatego metamorfoza wnętrza wcale nie uszczupli zbytnio domowego budżetu.

Te dodatki to hit jesiennych aranżacji

Wśród najnowszych propozycji na szczególną uwagę zasługują ozdobne elementy do podawania posiłków oraz akcesoria wykonane z drewna. Za szklane naczynie ozdobione roślinnym wzorem, wyposażone w drewnianą podkładkę, zapłacimy 50 zł, natomiast ceramiczny kubek utrzymany w podobnej estetyce to wydatek rzędu 15 zł. W ofercie znalazł się także dzbanek ze szkła z dołączonym zaparzaczem w cenie 35 zł – to świetny wybór do przygotowania rozgrzewającej herbaty. Interesująco wygląda również patera z drewna wyceniona na 50 zł oraz komplet sztućców z drewnianymi rączkami za 45 zł. Z pomocą takich przedmiotów każdy codzienny posiłek może zyskać wyjątkową, elegancką oprawę.

Jednak nowa kolekcja to nie tylko wyposażenie do kuchni. W ofercie Pepco znajdziemy także mnóstwo ozdób przeznaczonych do korytarza czy pokoju dziennego. Kwiatowa poduszka kosztuje 30 zł, a za dekoracyjną ramkę na fotografię trzeba zapłacić 25 zł. Dodatkowo dostępne są wazony, świeczniki, zapachowe dyfuzory i drobne ozdoby, które świetnie będą wyglądać na półce, kawowym stoliku czy komodzie. Osoby ceniące naturalny styl z pewnością zwrócą uwagę na organizery i stoliki z drewna. Biorąc pod uwagę fakt, że ceny niektórych produktów zaczynają się od kilkunastu złotych, można łatwo skompletować interesujący zestaw bez większych nakładów finansowych. To właśnie dzięki takim niewielkim przedmiotom jesienny relaks w domowym zaciszu zyska jeszcze więcej uroku.

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