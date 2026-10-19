“Pięknie Zjednoczeni w walce, by pokonać raka piersi” Estée Lauder Companies na rzecz walki z rakiem piersi

Wszystko zaczęło się w 1992 roku, gdy Evelyn H. Lauder wprowadziła kultowy dziś symbol różowej wstążki. Z czasem inicjatywa ta stała się największym programem społecznym Estée Lauder Companies i jedną z najdłużej realizowanych na świecie inicjatyw korporacyjnych poświęconych walce z rakiem piersi.Po ponad 30 latach cel pozostaje ten sam: stworzenie świata wolnego od raka piersi poprzez wspieranie badań naukowych, edukacji, dostępu do opieki medycznej i wczesnego wykrywania choroby. Dziedzictwo, które przekłada się na konkretne działania.

Od początku swojego istnienia Estée Lauder Companies oraz należąca do niej fundacja charytatywna przeznaczyły ponad 156 milionów dolarów na badania naukowe, edukację i opiekę medyczną na całym świecie. Ponad 123 miliony z tej sumy zasiliły Fundację na rzecz Badań nad Rakiem Piersi, którą w 1993 roku założyła Evelyn H. Lauder.Dziś działania te obejmują współpracę z ponad60 organizacja mi na całym świecie oraz inicjatywy odpowiadające na konkretne potrzeby lokalnych społeczności. To działania, które wspierają rozwój nauki i realnie przyczyniają się do poprawy profilaktyki, diagnostyki i leczenia. To także tworzenie nowych możliwości dla kobiet rozwijających kariery w dziedzinach technologii, inżynierii i matematyki. Wszystko w przekonaniu, że przyszłość badań nad rakiem piersi zależy od kolejnego pokolenia innowatorek i innowatorów.

Dlaczego to ważne właśnie dziś?

Mimo ogromnego postępu naukowego, rak piersi wciąż jest najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet na świecie. Szczególnie niepokojący jest wzrost liczby zachorowań wśród kobiet przed 40. rokiem życia.To pokazuje, jak bardzo potrzebne są kolejne inwestycje w badania, edukację i profilaktykę.Dlatego razem z Fundacją na rzecz Badań nad Rakiem Piersi, Estée Lauder Companies nieustannie wspiera badania naukowe oraz nowe technologie, które zmieniają sposób wykrywania, diagnozowania i leczenia raka piersi.Jednocześnie pomaga przełamywać bariery, które wciąż utrudniają rozmowy o zdrowiu piersi. Estée Lauder Companies zachęca kobiety, by profilaktyka,regularne badania diagnostyczne i świadome decyzje o własnym zdrowiu były dla nich priorytetem.

„Breast Care is Self-Care” – troska o piersi to troska o siebie

Dbanie o siebie na dobre wpisało się w naszą codzienność, a jednak jeden ważny element zdrowia kobiet wciąż bywa pomijany. Pod hasłem„Breast Care is Self-Care”Estée Lauder Companies zachęca kobiety w każdym wieku, by troska o zdrowie piersi stała się tak samo naturalna, jak każdy inny element codziennego dbania o siebie.Warto znaleźć czas na regularne badanie piersi, poznanie własnego ciała,wykonywanie zalecanych badań i zachęcanie do tego innych. Świadomość jest pierwszym krokiem do działania, a regularna profilaktyka może uratować życie.

”Pięknie Zjednoczeni - idea

Globalne przesłanie kampanii - „Pięknie Zjednoczeni w walce, by pokonać raka piersi" -podkreśla to, co od początku jest jej najważniejszą ideą: prawdziwa zmiana rodzi się tylko wtedy, gdy działamy razem. To więcej niż hasło kampanii. To obietnica współpracy, która łączy naukowców, środowisko medyczne, Partnerów, twórców,media i pracowników Estée Lauder Companies wokół wspólnego celu.Każda rozmowa buduje świadomość. Każde partnerstwo poszerza zasięg kampanii. Każda wpłata pomaga finansować badania, edukację i opiekę medyczną. Każde działanie ma znaczenie, a razem tworzą trwałą zmianę.

Lokalny wymiar kampanii w Polsce

Kampania ma zasięg globalny, ale jej efekty widać lokalnie. Co roku Estée Lauder Companies współpracuje z organizacjami, które najlepiej znają potrzeby swoich społeczności. Dzięki nim więcej osób może korzystać z edukacji, profilaktyki,badań naukowych i wsparcia dla pacjentek.

W Polsce kampania od lat wspiera dwóch partnerów:

Fundację „Piękniejsze Życie”z Warszawy

Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie

Wybrane produkty Estée Lauder Companies oznaczone różową wstążką pomagają zbierać środki na rzecz organizacji walczących z rakiem piersi. Od 20%do 50% sugerowanej ceny detalicznej tych produktów trafia na badania nad rakiem piersi, edukację i opiekę nad pacjentkami w Polsce. W tegorocznej edycji biorą udział marki Estée Lauder, Clinique, Bobbi Brown i La Mer. Wybrane produkty są dostępne u partnerów handlowych do wyczerpania zapasów.Partnerzy, którzy pomagają tworzyć realną zmianę.

Misję kampanii udaje się realizować dzięki partnerom, których łączy jedno przekonanie: razem możemy dotrzeć do większej liczby kobiet i zachęcić je do działania. W Polsce perfumerie DOUGLAS i Sephora spierają kampanię,promując i sprzedając produkty oznaczone różową wstążką. To pomaga budować świadomość i zbierać darowizny na lokalne działania w walce z rakiem piersi. Do grona partnerów, którzy regularnie przyłączają się do akcji, należą też Polskie Linie Lotnicze LOT, Medicover i Hotel Raffles Europejski Warsaw- ich stałe zaangażowanie wzmacnia przesłanie inicjatywy i poszerza jej zasięg.W tym roku dołączają do nich także Lava e Salna leżąca do Katarzyny Sokołowskiej oraz LeBrand Pauliny Pyszkiewicz. Obie marki oraz ich właścicielki angażują się w działania na rzecz kobiet i, podobnie jak Estée Lauder Companies,stawiają potrzeby kobiet oraz ich zdrowie na pierwszym miejscu.

Razem możemy pomóc zmienić przyszłość

Od ponad 30 lat różowa wstążka pozostaje symbolem nadziei, solidarności i działania. W tym roku Estée Lauder Companies znów zaprasza konsumentki i konsumentów, Partnerów, sieci handlowe, twórców oraz lokalne społeczności, by byli Pięknie Zjednoczeni. Bo pokonanie raka piersi nie jest zadaniem jednej organizacji – to coś, co możemy zrobić tylko wspólnie. A każde działanie przybliża nas do przyszłości wolnej od raka piersi.

Autor: Estée Lauder Companies/ Materiały prasowe