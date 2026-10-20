Naprawa ubrania jak Uber. Marki odzieżowe chcą oferować naprawy, a polski startup zapewnia im gotową infrastrukturę

Naprawa produktów to dla marek strategiczna szansa na dodatkowe zyski i budowanie lojalności klientów, wykraczająca poza samą ekologię. Polski startup INTU Circularity rewolucjonizuje rynek, oferując platformę "Right to Repair", łączącą technologię, rzemieślników i logistykę. Sprawdź, jak to innowacyjne rozwiązanie pozwala firmom bez wysiłku wdrażać naprawy i czy Twoja marka jest gotowa na tę zmianę!



Naprawa może być dla marek czymś więcej niż ukłonem w stronę środowiska. To także sposób na dodatkowe przychody, budowanie lojalności klientów i utrzymywanie z nimi relacji długo po zakupie. Problem? Uruchomienie takiej usługi wymaga sieci specjalistów, sprawnej logistyki i zaplecza do obsługi zamówień. INTU Circularity upraszcza ten proces, oferując markom gotową infrastrukturę do wdrażania napraw - Right to Repair. Ważnym impulsem do jej rozwoju było finansowanie pozyskane od inwestora typu Business Angel. Dzięki niemu polski startup mógł rozwinąć technologię i zbudować infrastrukturę, która łączy marki, klientów, rzemieślników i logistykę w jednym systemie.

Chcemy, aby naprawa była równie prosta i dostępna jak inne usługi, do których przyzwyczaiły nas zakupy online. Dlatego łączymy technologię z lokalnym rzemiosłem, tworząc rozwiązanie, które przynosi korzyści wszystkim stronom: klientom ułatwia dbanie o ulubione rzeczy, rzemieślnikom zapewnia dodatkowe zlecenia, a markom pozwala rozwijać usługi posprzedażowe i budować długotrwałe relacje z konsumentami. Dzięki platformie INTU firmy mogą wprowadzać naprawy do swojej oferty bez konieczności samodzielnego budowania całej infrastruktury

- mówi Veronika Czarnocka, założycielka INTU Circularity.

Marki chcą naprawiać, ale nie chcą budować własnego serwisu

Platforma Right to Repair może działać również jako rozwiązanie B2B zintegrowane ze sklepem internetowym marki. Klient może wówczas skorzystać z naprawy w ramach znanego mu kanału sprzedaży, a sama usługa pozostaje częścią doświadczenia marki. Dla firm oznacza to możliwość rozwijania nowego źródła przychodów i wzmacniania lojalności klientów, a dla INTU skalowania jednej platformy, która może obsługiwać wielu partnerów jednocześnie.

Startup współpracuje już m.in. z Answear i Ingka Centres, realizował projekty upcyclingowe z Answear i Reserved, a 12 października 2026 r. rozpoczął współpracę z marką outdoorową Skalnik. Prowadzi również rozmowy z kolejnymi partnerami, w tym z segmentu outdoor i premium.

Francja już pokazuje, że naprawa może napędzać nowy model gospodarki

Naprawa odzieży i obuwia przestaje być wyłącznie indywidualną decyzją konsumenta, w Europie staje się elementem szerszego systemu gospodarczego. Przykładem jest francuski program Bonus Réparation, uruchomiony w listopadzie 2023 r. Dzięki dopłatom do wybranych napraw, finansowanym z wkładów producentów, w ciągu dwóch lat wsparł ponad 1,7 mln napraw i wygenerował ponad 13 mln euro bonusów.

Zmiany obejmują również poziom unijny. Nowe przepisy przewidują rozwój systemów rozszerzonej odpowiedzialności producentów za tekstylia i obuwie, a unijna dyrektywa promująca naprawy wskazuje m.in. na możliwość wspierania platform internetowych łączących konsumentów z usługodawcami.

Wraz z rozwojem tych rozwiązań rośnie znaczenie infrastruktury, która pozwoli markom wdrażać naprawy na większą skalę. INTU Circularity chce odpowiedzieć na tę potrzebę, łącząc technologię, logistykę i lokalnych rzemieślników w jednym systemie.

Technologia, która łączy efekt środowiskowy z biznesowym

Model INTU zakłada, że naprawa nie musi być wyłącznie kosztem ponoszonym w imię zrównoważonego rozwoju. Może funkcjonować jako płatna usługa, przynosząca przychody zaangażowanym stronom: marce, rzemieślnikowi i operatorowi platformy. Jednocześnie pozwala wydłużać życie produktów i ograniczać potrzebę ich przedwczesnego zastępowania nowymi.

Istotnym elementem rozwiązania jest możliwość obsługi wielu partnerów przez tę samą infrastrukturę. Jedna platforma, wspólna sieć specjalistów i procesy logistyczne mogą służyć zarówno klientom indywidualnym, jak i markom, które wdrażają naprawy w swojej ofercie. Każdy kolejny partner może przy tym otwierać dostęp do nowej grupy klientów.

Autor: Intu/ Materiały prasowe

Naszym celem jest zmiana podejścia do napraw, z jednorazowych akcji i projektów specjalnych w stały element oferty marek. Dzięki wspólnej infrastrukturze firmy mogą wdrażać i rozwijać usługi naprawcze bez konieczności budowania własnego zaplecza operacyjnego. To model, który pozwala nam skalować rozwiązanie, a naszym partnerom – w prostszy sposób odpowiadać na potrzeby klientów i rozwijać nowe usługi

– mówi Martaa Lipka-Krawczyk.

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