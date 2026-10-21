Notino otwiera nowy flagowy sklep w Warszawie

Nowa lokalizacja w Warszawie dołącza do 10 sklepów stacjonarnych Notino w Polsce oraz 28 w całej Europie. Podobne punkty znajdują się także w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Łodzi. Rozwój sieci lokali stacjonarnych potwierdza strategiczne znaczenie Polski dla europejskiej działalności Notino i wspiera budowanie bliższych relacji z polskimi klientami.

W centrum tej inwestycji znajduje się strategia omnichannel Notino, która łączy e-commerce i handel stacjonarny w jedno spójne doświadczenie zakupowe. Firma długofalowo inwestuje w oba środowiska, aby konsumenci mogli łączyć wygodę zakupów online z indywidualnym doradztwem i testowaniem produktów w punkcie sprzedaży. Flagowy sklep w Warszawie rozwija to podejście na jednym z najważniejszych rynków Notino, wzmacniając lokalną obecność firmy i zapewniając odwiedzającym większą elastyczność w odkrywaniu oraz kupowaniu produktów beauty.

– Polska odpowiada za 15% naszych obrotów i jest naszym największym rynkiem, dlatego wzmacnianie pozycji tutaj stanowi strategiczny priorytet. Chcemy umożliwić klientom zakupy w sposób, który najbardziej im odpowiada – zarówno online, jak i w punkcie stacjonarnym. Nie postrzegamy naszych lokalizacji w Polsce jako odrębnych od działalności online, lecz jako naturalną część jednego, spójnego doświadczenia zakupowego. Dzięki nim konsumenci mogą odkrywać i testować produkty osobiście, korzystając jednocześnie z wygody i usług, które znają już z Notino online – mówi Bartosz Kliś, co-CEO Notino.

Miejsce, w którym można odkrywać świat beauty osobiście

Lokal w Złotych Tarasach połączy ofertę zapachów, produktów do makijażu, pielęgnacji skóry i włosów w przestrzeni stworzonej z myślą o odkrywaniu. Jednym z takich miejsc będzie strefa niszowa, w której klienci znajdą wybór perfum z tej kategorii. W punkcie dostępne będą także kosmetyki popularnych koreańskich marek, zapachy arabskie oraz produkty Notino Collection. W praktyce te spójny ekosystem oznacza, że klienci mogą zapoznać się z ofertą, przyjść, aby bliżej przyjrzeć się artykułom odkrytym online, lub odebrać zamówienie, poznając przy okazji coś nowego. Taka wizyta może pomóc im podjąć bardziej świadomą decyzję, natomiast zakupy online pozwalają wracać do znanych produktów wtedy, gdy jest to wygodne. Nowy sklep Notino oferuje wspólny punkt kontaktu z marką ludziom z różnymi nawykami, czyniąc strategię omnichannel firmy namacalną dla konsumentów. Oprócz szerokiego wyboru produktów odwiedzający będą mogli skorzystać z punktu odbioru zamówień – czas dostawy do niego wynosi zaledwie półtora dnia.

– Choć Notino jest przede wszystkim sprzedawcą internetowym, nasza sieć sklepów stanowi ważną część doświadczenia klienta. Dlatego wybieramy prestiżowe lokalizacje w największych europejskich miastach, gdzie możemy przybliżać konsumentom naszą ofertę beauty i zapewnić indywidualną obsługę. Złote Tarasy w Warszawie są jedną z takich lokalizacji. Z niecierpliwością czekamy, aby powitać Polaków w sklepie, który łączy te doświadczenia – mówi Justyna Derdzikowska, Retail Director w Notino.

Nowy punkt stacjonarny Notino w Polsce będzie miejscem premiery nowej kampanii Calm Down Beauty. Otwarcie, obok rozbudowy polskiej sieci detalicznej firmy, wyznaczy nowy rozdział w sposobie prezentowania marki Notino klientom na jej największym rynku. Oprócz krajów, w których Notino jest już obecne, firma inwestuje również w miejsca, gdzie nie posiada jeszcze sklepów stacjonarnych. W ubiegłym roku otworzyła swój pierwszy lokal w Zagrzebiu w Chorwacji, a we wrześniu tego roku – w Lublanie w Słowenii.