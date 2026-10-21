Anna Wendzikowska rozstała się z narzeczonym. Jeszcze niedawno wybierała suknię ślubną

Anna Wendzikowska poznała partnera na aplikacji randkowej

Anna Wendzikowska od lat spełnia się jako dziennikarka, influencerka, a także autorka książki. Długo uchodziła za jedną z twarzy TVN-u, gdzie przeprowadziła setki wywiadów z największymi gwiazdami światowego kina. Gdy w 2022 roku poinformowała, że odchodzi z pracy, wiele osób nie kryło swojego zdziwienia.

W październiku 2022 roku Anna Wendzikowska postanowiła wyjawić dlaczego po 15 latach odeszła z "Dzień dobry TVN". Napisała wówczas o mobbingu, poniżaniu i strachu przed utratą pracy. Dodała przy tym, że nie była jedyna. Jej wyznanie wywołało prawdziwą burzę.

Po przykrych doświadczeniach postanowiła skupić się na sobie oraz swoich córkach. Wendzikowska jest niezwykle aktywna na Instagramie, gdzie zamieszcza zdjęcia zza kulis pracy oraz licznych podróży. Często pokazuje swoje ukochane córki.

Pod koniec ubiegłego roku na jej instagramowych relacjach zaczął pojawiać się tajemniczy mężczyzna. Okazało się, że poznali się na aplikacji randkowej. Relacja była na tyle poważna, że pod koniec roku doszło do zaręczyn.

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Ślubu nie będzie. Anna Wendzikowska potwierdziła rozstanie

Szczęśliwa dziennikarka chętnie opowiadała o ślubnych planach i mówiła, że jest w "najszczęśliwszym momencie życia". W marcu pojawiła się w atelier Roberta Czerwika, gdzie przymierzała suknie ślubne. Huczne wesele miało odbyć się za granicą.

Niestety, ostatnio fani zauważyli, że partner dziennikarki przestawał pojawiać się na jej relacjach. Zabrakło go również podczas niedawnych urodzin gwiazdy. Teraz wyszło na jaw, że do ślubu nie dojdzie.

Anna Wendzikowska w rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo" potwierdziła, że znowu jest singielką.

Kiedy człowiek jest już ugruntowany w sobie, to się przede wszystkim nie potrzebuje związku za wszelką cenę. Nie ma też tendencji do wchodzenia w byle jakie czy, nawiasem mówiąc, wystarczające relacje - zapewniała Wendzikowska.

W dalszej części rozmowy z stwierdziła, że przedefiniowała czym jest dla niej szczęście i dziś wie, że nie partnera by być spełnioną. Z kolei w rozmowie z Pudelkiem zdradziła, że do rozstania doszło w maju. Zaledwie miesiąc wcześniej wrzucała wspólne zdjęcia z wyjazdu i pisała o "przyszłym mężu".

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