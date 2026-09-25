Anna Wendzikowska pod palmami! Pokazała się w bikini, którego prawie nie widać

Ania Wendzikowska pod palmami

Na instagramowym profilu Anny Wendzikowskiej pojawiły się zdjęcia, od których aż bije ciepło. Gdy za oknem plucha, takie kadry ogląda się z tęsknotą - za słońcem, ciepłym wiatrem, plażą i morzem, wakacjami. Gwiazda, która bardzo dużo podróżuje, też już odczuwa skutki polskiej jesieni.

Seszele mix. Pogoda taka, że czas zacząć wspominać lato - napisała w sieci.

I dodała mnóstwo fotek z wakacyjnego wypoczynku. Wendzikowska na Seszelach bawiła w sierpniu - oczywiście razem z córkami, które teraz są w szkole, a wówczas mogły szaleć na urlopie z mamą.

Seszele. Temperatura 25-26 stopni, woda ciepła, piasek nie pali w stopy, trochę pada, trochę się chmurzy, lubię taki klimat. Upały >30 stopni to nie dla mnie - komentowała Anna.

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Wendzikowska w bikini

Wendzikowska pokazała internautom przepiękne widoki - z beżowym piaskiem, turkusową wodą, skałami, palmami i bogatą roślinnością. Ale na pierwszym planie była jej smukła sylwetka w minibikini. 45-letnia gwiazda, która urodziny obchodziła na początku września, wyglądała jak milion dolarów. Pokazała się w kilku letnich stylizacjach, ale show skradł maleńki kostium kąpielowy w kolorze skóry, którego... z daleka niemal nie było widać. "Nagie" bikini tak naprawdę zakrywało wszystko, co strój plażowy powinien zakryć, jednak efekt na pierwszy rzut oka robił wrażenie.

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