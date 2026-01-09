Anna Wendzikowska planuje ślub! Pokazała pierścionek zaręczynowy. Za nią nieudane związki, to z nich ma dwie córeczki

Anna Wendzikowska ma 44 lata, bogate życie zawodowe, a prywatnie wychowuje dwie córki. Kornelia ma 10 lat, a Antonina 7. Relacje z ojcami dziewczynek rozpadły się dość szybko, a później gwiazda zdecydowała, że chce być singielką. Ostatecznie jednak znów się zakochała.

Moje życie zaczęło być tak fajne, że pomyślałam, że ja zaproszę do niego tylko kogoś, kto będzie wartością dodaną, kto sprawi, że to moje życie będzie lepsze. I zobaczyłam, jak niskie były moje standardy i jak bardzo ja się zastanawiałam, czy ja się komuś podobam, czy ja spełniam czyjeś oczekiwania. A po prostu weszłam w taki stan, w którym to ja się zastanawiałam, czy to będzie dla mnie zgodne, spójne z moimi wartościami, ze mną - ten partner, ten człowiek - wyznała Wendzikowska Mateuszowi Szymkowiakiowi ze Świata Gwiazd.

W rozmowie potwierdziła, że jest zaręczona i planuje ślub!

Anna Wendzikowska zaręczona. Ma za sobą nieudane relacje z mężczyznami

Anna Wendzikowska jest mamą dwóch córek, niestety związki z ojcami dziewczynek nie skończyły się happy endem. Drugi zakończył się w sposób szczególnie bolesny, bo partner zostawił gwiazdę zaledwie kilka tygodni po porodzie.

Większość życia spędziłam w relacjach i zawsze widząc siebie w oczach drugiej osoby. Dynamika relacji sprawia, że życie jest prostsze, a ja spędziłam prawie 6 lat świadomie w singielstwie, ponad 5 lat, prawie 6, nie będąc w związku, po to właśnie, żeby poznać siebie, pobyć ze sobą, zrobić tę pracę najgorszą, przekopać podziemia, piwnice, zajrzeć do przeszłości, do traum, podjąć decyzje i wybrać partnera tak, aby nie warunkowały mnie moje stare programy. Bo wiedziałam, do czego to prowadzi - opowiadała Wendzikowska.

Dodała, że ostatni związek kompletnie ją rozbił. Wiedziała, że kolejnego rozczarowania nie zniesie. Dlatego nie szukała miłości na siłę, tym bardziej, że dobrze czuła się w swojej samotności. W końcu zaczęła chodzić na randki, jednak zwykle kończyło się na trzeciej. Tyle wystarczyło, aby Wendzikowska widziała "więcej, głębiej".

Byłam w stanie bardzo szybko pewne rzeczy rozpoznać - przyznała.

Ostatecznie udało jej się spotkać mężczyznę, któremu zaufała, a pod koniec grudnia doszło do zaręczyn. Anna na Instagramie pokazała dłoń z diamentowym pierścionkiem i przyznała, że jest narzeczoną.

Nic nie muszę nikomu udowadniać. Życie jest lekkie. To jest moje największe zwycięstwo - podsumowała w wywiadzie.

Kim jest partner Wendzikowskiej?

Wendzikowska niewiele mówi o nowym partnerze. Podkreśla jednak, że narzeczony poznał jej córki, jest wrażliwy, a relacja z nim jest spokojna i wartościowa. Po latach skupienia na sobie i dzieciach oraz trudnych doświadczeniach z przeszłości Anna w końcu jest szczęśliwa z mężczyzną u boku. Gratulujemy!

