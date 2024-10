Anna Wendzikowska to popularna aktorka i dziennikarka, która jako jedyna Polka przeprowadziła dla TVN setki wywiadów z największymi gwiazdami światowego kina. I choć z TVN już odeszła, nadal sporo pracuje, ale, jak widać, ma też siłę, by się bawić. I to jak! Ostatnio gwiazda dała się zauważyć w centrum stolicy na nocnej imprezie z przystojnym mężczyzną. Wiemy, co tam się działo!

Tak baluje Anna Wendzikowska. Na imprezie poznała niezłe ciacho

Centrum Warszawy. Grubo po północy, a Anna Wendzikowska bawi się w najlepsze. I kto jej zabroni?! Jest piękna, niezależna i jest singielką.

Uwielbiam to! Jestem szczęśliwym i świadomym singlem

- mówiła jeszcze niedawno w wywiadach.

Namiętna noc Wendzikowskiej

W tych samych mówiła też, że pokochała spędzanie czasu z samą sobą. Ale, jak widać, nie ma też problemu, by spędzać ten czas z przystojnym mężczyzną. Ostatnio, według relacji świadków, poznała takiego w popularnym warszawskim klubie. Było tak upojnie, że w środku nocy wyszła ze swoim towarzyszem przed budynek, by na chwilę ochłonąć. Przysiedli wtedy przy stoliku, rozmawiali i patrzyli sobie głęboko w oczy. Wprost nie mogli się od siebie oderwać. Nie zwracając uwagi na ludzi dookoła, namiętnie się całowali.

Dziennikarce nie przeszkadzało nawet, że zrobiło się chłodno. Miała na sobie sukienkę, której wycięcie odsłaniało jej brzuch i długie nogi.

I choć między Wendzikowską a mężczyzną wyraźnie zaiskrzyło, o 3 nad ranem celebrytka postanowiła zakończyć imprezę. Przyjaciółka zamówiła jej taksówkę. Po chwili Ania sama odjechała w kierunku swojego domu.

