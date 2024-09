Anna Wendzikowska i Borys Szyc są znani w show-biznesie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że przed laty nawiązali oni romantyczną relację. Dziennikarkę i aktora zbliżyły podobne doświadczenia życiowe. Ich ścieżki skrzyżowały się w 2009 roku. To był płomienny romans, który szybko odszedł w niepamięć.

Borys Szyc i Anna Wendzikowska. Połączyła ich nie tylko trudna przeszłość

Zarówno aktor, jak i prezenterka już w młodości borykali się z problemami. Anna Wendzikowska była piękną dziewczyną, która swą oszałamiającą urodą podbijała serca rówieśników. Jak donosi "Na Żywo", jej rodzice, widząc, jakim zainteresowaniem cieszy się ich córka, wprowadzili długą listę zasad panujących w domu. Chcieli, by Wendzikowska poświęciła się nauce, wysłali ją więc do jednego z najlepszych liceów w Polsce - Batorego. Dziennikarka nie zgadzała się z rodzicami, a ich relacja była na tyle trudna, że przez lata nie utrzymywali oni kontaktu. Anna Wendzikowska skrycie marzyła o karierze aktorskiej, choć wybrała studia dziennikarskie - najpierw w Warszawie, a później w Londynie.

Dzieciństwo Borysa Szyca również nie należało do kolorowych. Choć dziś jest jednym z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów, nie dorastał w świetle fleszy. Pochodzi z łódzkiej dzielnicy Bałuty. Ojciec Borysa Szyca odszedł od partnerki i syna, gdy ten miał zaledwie kilka miesięcy. Po debiucie w filmie "Kingsajz" początkujący aktor stał się prawdziwym hedonistą. Dziś wprost przyznaje, że miał duże problemy z alkoholem. Wtedy jednak korzystał ze zdobytej popularności, nie wylewał za kołnierz i podbijał serca kobiet. Jedną z nich była Anna Wendzikowska...

Szyc i Wendzikowska związali się w 2009 roku. On - hulaka i bawidamek, którego skazano za jazdę na podwójnym gazie, i ona - wschodząca gwiazda TVN-u oraz aktorka z "Klanu". To nie mogło trwać wiecznie - Borys Szyc i Anna Wendzikowska mieli inne priorytety i styl życia, a także inne potrzeby. Ostatecznie ich związek przetrwał niecały rok, a następnie każde poszło w swoją stronę.

Planując życie, trzeba być bardzo ostrożnym, bo nie każdemu to samo daje szczęście. Niedobrze jest oglądać się na innych. Już raz popełniłam ten błąd. Wzięłam ślub w wieku 25 lat, bo wszystkie koleżanki dookoła tak robiły i "już czas". Wolę być sama niż w związku, bo "tak trzeba"

- mówiła Wendzikowska w 2011 roku w "Cosmopolitan".

Kobiety Borysa Szyca

Borys Szyc był uznawany za jednego z największych amantów wśród polskich aktorów. Przed laty związany był z Anną Bareją - owocem ich związku jest urodzona w 2004 roku Sonia. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu, gdyż Szyc potrzebował swobody. Następnie związał się z Sylwią Gliwą. Ta miłość trwała cztery lata. Później w głowie zawróciła mu Anna Wendzikowska. Następną wybranką Borysa Szyca była Kaja Śródka - byli nawet zaręczeni i planowali ślub! Ostatecznie jednak do ceremonii nie doszło, a i ten związek rozpadł się. Później na drodze Szyca stanęła (ponownie zresztą) Justyna Nagłowska, z którą był związany na początku kariery, w 2002 roku... Postanowili dać sobie kolejną szansę i dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo.

Mężczyźni Anny Wendzikowskiej

Życie uczuciowe Anny Wendzikowskiej również należało do barwnych. Gdy wyjechała, by dokończyć studia w Londynie, na jej drodze stanął Christopher Combe. To w nim widziała "tego jedynego" i wkrótce poślubiła go. Nie było im dane żyć długo i szczęśliwie - kilkanaście miesięcy później oczywistym stało się, że ta relacja nie ma prawa bytu... Wtedy poznała Borysa Szyca. Gdy burzliwy romans z aktorem stał się tylko przeszłością, a Anna Wendzikowska wyleczyła rany po nieudanej miłości, na jej drodze stanął Patryk Ignaczak, wokalista Audiofeels. W 2014 roku para zaręczyła się, a w 2015 na świat przyszła ich córka - Kornelia. Ostatecznie jednak związek Wendzikowskiej i Ignaczaka rozpadł się. Następnie dziennikarka poznała Jana Bazyla - owocem ich związku jest córka, Antonina. Niestety Anna Wendzikowska i Jan Bazyl rozstali się, a aktorka samodzielnie wychowuje dwójkę dzieci.

